Stau-Apps für Android und iPhone: Staumelder für jede Verkehrslage

Sommer und Ferienzeit könnte so schön sein, wenn da nicht der Stau auf dem Weg zum Urlaubsziel wäre. Früh aufstehen oder zu irregulären Zeiten zu fahren sind Möglichkeiten, dem nervigen Zeitfresser eventuell zu entgehen. Mithilfe von Apps könnt ihr den Stau allerdings aktiv umfahren. Wir stellen euch einige Programme vor, mit denen ihr euch Stress sparen könnt.

Google Maps: Der Klassiker

Kostenlos, bewährt, zuverlässig. So kennen Nutzer die Navigations-App des Technologie-Riesen Google. Hat man einmal das Ziel eingegeben, begleitet die App Fahrer mit nützlichen Informationen zur Verkehrslage. Dank der übersichtlichen farblichen Hinterlegung der Strecke können sich Fahrer schnell für eine Umfahrung entscheiden.

Grün bedeutet, dass sich keine Beeinträchtigungen auf der Strecke vor euch befinden. Eine gelbe Linie zeigt eine Verspätung an. Eine rote Markierung bedeutet, dass sich derzeit Google-Nutzer auf einer Strecke mit hoher Geschwindigkeitsbegrenzung (beispielsweise 120 km/h) sehr langsam bewegen. In anderen Worten: Sie stehen im Stau. In diesen Situationen vergleicht die App mehrere Routen alle 10 Minuten.

Für die Anzeige der Verkehrslage ist zudem keine weitere Installation nötig. In diesem Artikel erklären wir, wie man sich bei Google Maps Verkehrsinfos anzeigen lassen kann.

Waze: Der Favorit

14.609 Nutzer haben sich im AppStore auf iOS auf eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 Sternen geeinigt (Stand: 18.08.2023). Die laufenden Mitteilungen bezüglich Verkehrsaufkommen, Baustellen, Polizei(-Absperrungen), Unfällen und weiteren Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses auf der Strecke scheinen also zuverlässig zu funktionieren. Zudem will Waze Fahrern Zeit sparen, indem bei drohendem Stau sofort Routenänderungen vorgeschlagen werden.

Darüber hinaus wollen die Entwickler mit Informationen zur genauen Ankunftszeit, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Parkplätzen sowie den günstigsten Tankstellen in der Nähe und auf der Route punkten. Auch ist es möglich, via App Fahrgemeinschaften zu organisieren und beispielsweise die Spritkosten aufzuteilen.

TomTom GO: Offline und Online

Das Urgestein aus der Welt der Navigation überzeugt seit 1991. Die App bietet GPS-Navigation mit herunterladbaren Offline-Karten sowie präzise Echtzeit-Verkehrsinformationen. So ermöglicht das Programm vorausschauendes und cleveres Routenplanen, zeigt aber auch aktiv Alternativen mitsamt Entfernung und Dauer auf, sollten Beeinträchtigungen auf der Route vorliegen.

Die Karten werden wöchentlich aktualisiert. So vermeidet ihr Straßensperren und Geschwindigkeitsüberschreitungen, falls ihr ein Schild übersehen solltet. TomTom bietet drei verschiedene Abonnements an: 1 Monat kostet 3,99 Euro, ein halbes Jahr 13,99 Euro und ein ganzes Jahr 19,99 Euro.

