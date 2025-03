Hay Day: Cheats und Hacks in 2025  und Diamanten legal bekommen

Für Hay Day gibt es einige Cheats und Hacks, die euch dabei helfen, schnell mehr Diamanten oder Geld zu bekommen. Doch was bedeutet es genau, in Hay Day Cheats zu benutzen? Es geht nicht darum, dass ihr eure Seele verkauft, sondern viel mehr – eure Daten und euer Geld!

Sind Anbieter für Cheats und Hacks in Hay Day vertrauenswürdig?

Die Antwort ist hier ganz klar: Nein! Egal auf welcher Seite ihr seid und was sie euch verspricht, es gibt keine offiziellen Cheats für Hay Day und die wird es auch niemals geben. Viel mehr solltet ihr ganz genau aufpassen, was diese Seiten euch anbieten und was die angeblichen kostenlosen Diamanten euch am Ende doch kosten werden.

Teure Abos und Datenklau anstatt kostenloser Diamanten in Hay Day

Ja, denn am Ende könnte es sogar passieren, dass ihr für die Cheats und die vermeintlich kostenlosen Diamanten etwas abgeben müsst. Es könnten eure Daten sein, zu denen auch Zugänge für diverse Programme sein können. Es könnte sich aber auch um Abofallen handeln, bei denen ihr am Ende viel mehr Geld ausgeben werdet, als wenn ihr euch einfach die Diamanten kaufen würdet.

Legale Wege zu Diamanten ohne Cheats

Daher empfehlen wir euch, entweder fleißig für eure Diamanten auf eurer Farm zu arbeiten oder sie einfach im Google Play Store zu kaufen. Habt ihr keine Möglichkeit, es über euer Handy zu tun, dann könnt ihr einfach bei Amazon Guthaben für den Play Store kaufen. Wir empfehlen euch, es zunächst mit einem kleinen Betrag von 5 Euro zu versuchen (bei Amazon ansehen).

Fest steht, ohne Cheats und ohne echtes Gels auszugeben, dauert es viel länger, in Hay Day Diamanten und Geld zu verdienen. Es sind aktuell keine geheimen Quellen für mehr Geld und Diamanten bekannt. Folgende Tipps können wir euch dazu noch geben:

Flugmodus-Trick: Öffnet Schatztruhen und hofft, dass darin Diamanten enthalten sind. Es gibt einen Trick, der zwar keine Cheats ersetzt, aber dennoch helfen kann: Bevor ihr die Truhe öffnet, begebt euch in Flugmodus. Ist darin ein Diamant, dann macht den Flugmodus aus und sammelt ihn ein. Wenn nicht, wartet bis zur Fehlermeldung.

Öffnet Schatztruhen und hofft, dass darin Diamanten enthalten sind. Es gibt einen Trick, der zwar keine Cheats ersetzt, aber dennoch helfen kann: Bevor ihr die Truhe öffnet, begebt euch in Flugmodus. Ist darin ein Diamant, dann macht den Flugmodus aus und sammelt ihn ein. Wenn nicht, wartet bis zur Fehlermeldung. Trailer: Habt ihr die Möglichkeit, einen Trailer zu schauen, dann nutzt sie. Auf diese Weise könnt ihr auch Diamanten bekommen.

Habt ihr die Möglichkeit, einen Trailer zu schauen, dann nutzt sie. Auf diese Weise könnt ihr auch Diamanten bekommen. Diamanten abbauen: Begebt euch in die Mine und sucht dort mit eurem Werkzeug.

Begebt euch in die Mine und sucht dort mit eurem Werkzeug. Erfolge: Schließt Erfolge ab, um Diamanten zu erhalten.

Schließt Erfolge ab, um Diamanten zu erhalten. Levelaufstieg: Mit jedem Levelaufstieg erhaltet ihr Diamanten.

Mit jedem Levelaufstieg erhaltet ihr Diamanten. Angeln: Fangt neue Fischarten und ihr werdet mit Diamanten belohnt.

Cheats können von Entwicklern auch gewollt sein. Im Fall Hay Day zwar nicht, aber dafür in den folgenden im Video gezeigten Beispielen:

Die ikonischsten Cheats in Spielen: Kennst du sie alle?

