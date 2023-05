Um das Snappen ein wenig schmackhafter zu machen, haben die Macher von Snapchat bestimmte Belohnungen eingefügt. Schickt ihr Freunden regelmäßig Nachrichten, startet ihr eine Streak. Diese wird durch das Flammen-Symbol dargestellt. Doch was tun, wenn die Flammen in Snapchat plötzlich weg sind?

Der Status „Feuer & Flamme“ wird aktiviert, wenn Freunde an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils innerhalb von 24 Stunden mindestens einen Snap untereinander austauschen. Die Zahl bei der Flamme zeigt an, wie lange die „Streak“ schon aktiv ist.

Snapchat: „Feuer & Flamme“ verschwunden: Flammen wiederherstellen

In einigen Fällen kann es sein, dass die Flamme verschwindet. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?

Die Flammen bleiben solange aktiv, wie Snaps unter zwei Kontakten verschickt werden.

Ist die Flamme weg, habt ihr also in den letzten 24 Stunden aller Voraussicht nach an den entsprechenden Kontakt keinen Snap verschickt oder keinen Snap zurückerhalten .

verschickt oder . Das Verschicken einfacher Nachrichten reicht nicht aus, um die Streak aufrecht zu erhalten.

aus, um die Streak aufrecht zu erhalten. Snaps, die innerhalb einer Gruppe, über Memorys und Spectacles verschickt werden, zählen ebenfalls nicht für die Streak.

Behaltet daher das Sanduhr-Symbol im Auge. Dieses zeigt euch an, wie lange eine Streak noch aktiv ist, bevor das Flammen-Symbol verschwindet.

Snapchat: Flammen trotz Snaps weg? Wiederherstellen möglich

So sieht das Symbol für die Snapchat-Flammen aus. (Bildquelle: Snapchat)

Beachtet auch, dass das Umstellen des Datums am Smartphone dazu führen kann, dass die Flammen verschwinden. Habt ihr das System-Datum verstellt und stellt fest, dass die Streak unterbrochen wurde, setzt die Einstellung einfach wieder zurück. Im Normalfall sollte der Status „Feuer & Flamme“ wieder zurückkehren. Stellt ihr fest, dass die Flammen ohne erkennbaren Grund verschwunden sind und seid euch sicher, dass ihr innerhalb des gesetzten Zeitraums Snaps mit euren Freunden ausgetauscht habt, wendet euch an den Snapchat-Support, um Hilfe zu erhalten. Das geht so:

Wählt die Kontaktoption in der Snapchat-App oder folgt diesem Link. Im nächsten Menü wählt ihr erneut „Ich habe meine Flammen verloren“. Scrollt etwas nach unten. Gebt in das Formular eure Snapchat-Daten ein. Dazu gehören der Nutzername, die E-Mail-Adresse und die Handynummer, die ihr für den Snapchat -Login angegeben habt. Weiterhin müsst ihr den Namen des Kontakts, mit dem ihr die Flammen verloren habt, angeben. Bei der Abfrage „Hast du das Sanduhr-Icon“ gesehen wählt ihr „Nein“. Im Textfeld könnt ihr euer Problem beschreiben. Gebt hier an, dass die Flammen plötzlich und ohne Anzeige der Sanduhr verschwunden sind, obwohl ihr euch rechtzeitig gegenseitig Snaps geschickt habt. Schickt eure Anfrage dann an den Support.

Anschließend wird euer Anliegen bearbeitet. Wird ein Fehler festgestellt, bekommt ihr eure Flammen möglicherweise zurück.

Was war eure längste Streak? Schaut ihr, dass ihr die Belohnung aufrechterhaltet? Oder lasst ihr euch hiervon in eurem Nutzerverhalten gar nicht beeinflussen und pfeift auf den Status „Feuer & Flamme“?

