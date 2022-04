Wer aktuell in sozialen Medien unterwegs ist, sieht hin und wieder geteilte Beiträge mit der Telefonnummer „+493024779999“. Was steckt hinter dieser Nummer?

Auf den Social-Media-Posts sind verschiedene „aufgehübschte“ Menschen und das Logo der „Zick Zack Beauty Klinik“. Traut ihr euch, dort anzurufen?

030-24 77 99 99: Rammstein lädt in die „Zick Zack Beauty Klinik“ ein

Seid ihr neugierig, solltet ihr euch nicht scheuen, bei der Nummer 030-24779999 anzurufen. Zusätzliche Kosten fallen für den Anruf nicht an. Die Telefonnummer läuft mit der Vorwahl von Berlin, entsprechend bezahlt ihr nur den Ortstarif. Da die meisten eine Inlands-Flatrate haben, ist der Anruf bei der „Zick Zack Beauty Klinik“ also kostenlos. So erfahrt ihr aus erster Hand, was hinter der „Zick Zack Beauty Klinik“ steckt.

030-24 77 99 99: Anrufen bei „Zick Zack“

Achtung Spoiler: Ist euch ein Anruf bei der Nummer 030-24779999 zu unheimlich, möchtet ihr nicht einfach bei irgendwelchen unbekannten Nummern anrufen und wollt ihr trotzdem wissen, was dort passiert? Na gut: Nach dem Anruf ist lediglich eine Bandansage zu hören, man spricht also mit keinem „echten“ Menschen. Dabei hat man drei Optionen zur Auswahl, die sich ergeben, wenn man die entsprechenden Tasten auf dem Telefon drückt:

Ihr könnt entweder einen „Termin ausmachen“ oder weitere Informationen erhalten oder mit dem Kunden-Service sprechen.

Hinter der Nummer steckt natürlich eine ausgefallene Promo-Aktion von Rammstein. „Zick Zack“ ist der Titel des anstehenden Songs. Ihr erfahrt hier, wann das neue Rammstein-Lied erscheint und wo man die Premiere hören kann. Fans der deutschen Band, die es bis zum neuen Release nicht aushalten, können hinter der Nummer 030-24779999 zudem in erste Song-Schnipsel hineinhören und einer Textzeile von Sänger Till Lindemann lauschen.

Dabei lohnen sich mehrfache Anrufe, da es verschiedene Ansagen zu hören gibt. Ab wann das neue Rammstein-Lied zu hören ist, erfahrt ihr nach einem Anruf. Das Album selbst gibt es ab dem 29. April. Dann gibt es 11 neue Songs, die auf die hoffentlich endlich stattfindende Tour einstimmen werden, die im Mai beginnen soll.