0803122012478 ruft an – ist die Nummer seriös?

Die Meinungen zur Telefonnummer 0803122012478 sind gespalten. Während die einen sie als Spam und Belästigung empfinden, verteidigen die anderen den „guten Zweck“ der Anrufe. Wer steckt also wirklich dahinter?

Wenn das Telefon klingelt und eine Nummer aus dem bayerischen Rosenheim angezeigt wird, sind viele verwirrt und nehmen den Anruf nicht an. In der Folge werden immer wieder Anrufe der Nummer bekommen und schon hat sie einen schlechten Ruf weg. Dass die Telefonnummer 080312201247-8 für die SOS-Kinderdörfer wirbt, während die 080312201247-9 über die UNO-Flüchtlingshilfe sprechen will, heißt erst einmal nichts Schlechtes.

Handelt es sich hier um Phishimg, oder ist der Anruf seriös?

Wer steckt wirklich hinter der Rufnummer 0803122012478?

Die Anrufer sind freundlich und wollen mit dem Anschlussinhaber über die SOS-Kinderdörfer reden .

Dabei kommen die Anrufe nicht direkt von der Organisation der Kinderdörfer. Vielmehr wird für solche Anrufe auf professionelle Unterstützung zurückgegriffen, wie dort auch zu lesen ist.

Wer wegen Seriosität der Anrufe Zweifel hat, kann die offizielle, kostenlose Spendennummer 0800 50 30 300 anrufen und dort nachfragen.

Die Mitarbeiter der SOS-Kinderdörfer konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft und überlassen die Spendenwerbung Profis. Darum handelt es sich nämlich bei diesen Anrufen.

Zur Kontaktaufnahme nutzt ein Dienstleister mit Callcenter die „Kundendaten" der SOS-Kinderdörfer. Das sind in der Regel Personen, die bereits gespendet haben oder Interesse gezeigt haben.

Es geht in erster Linie darum, um weitere Spenden zu bitten oder um die Frage, ob man seine einmalige Zahlung eventuell in eine regelmäßige Zahlung umwandeln würde.

Auch wenn da offensichtlich ein professionelles Callcenter für mehrere caritative Organisationen tätig ist, sind diese Anrufe seriös. Aus dem gleichen Callcenter kommen zum Beispiel auch Anrufe für „Aktion gegen Hunger“ oder die „Christopher Blindenmission“.

Prinzipiell sollte es ausreichen, am Telefon um die Sperrung eurer Telefonnummer für solche Anrufe zu bitten. Das scheint aber in manchen Fällen nicht funktioniert zu haben. Zur Not könnt ihr die Nummer auch blockieren.

Telefonnummer 0803122012478 sperren

Unser Video zeigt, wie ihr diese Nummer im Handy blockieren könnt:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

auf YouTube

Um diese Nummer im Telekom-Festnetz zu sperren, setzt sie einfach im „Telefoniecenter“ auf die Sperrliste für eure eigene Nummer.

Auch in der Fritzbox gibt es eine Anrufer-Sperrliste. Ihr findet sie in den Einstellungen eures Routers, die ihr im Browser aufrufen könnt.

