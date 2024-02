1 Jahr Fernsehen für lau: waipu.tv macht unglaubliches Streaming-Angebot

waipu.tv hat für kurze Zeit sein bestes Angebot am Start: Zum 4K-Streaming-Stick bekommt ihr ein ganzes Jahr Perfect Plus und Paramount+ geschenkt und spart damit insgesamt 250 Euro. Wir verraten, was das Angebot alles beinhaltet und warum Streaming-Fans auf jeden Fall zuschlagen sollten.

Streaming-Hammer bei waipu.tv: So spart ihr über 250 €

Streaming-Fans und Schnäppchenjäger sollten jetzt schnell sein, denn das folgende Angebot von waipu.tv ist auf 9.999 Stück limitiert und schon ein echter Kracher. Bei Buchung des 4K-Streaming-Sticks für 59,99 Euro plus 5,99 Euro Versand bekommt ihr ein ganzes Jahr die Option „Perfect Plus“ inklusive 261 Sender (246 davon in HD) sowie 67 Pay-TV-Sender im Wert von 12,99 Euro im Monat geschenkt (Angebot bei waipu.tv ansehen). Aber das ist noch nicht alles: Zudem gibt es 1 Jahr Paramount+ im Wert von monatlich 7,99 Euro gratis obendrauf. Insgesamt spart ihr also über 250 Euro – ein absoluter Top-Deal, der allerdings maximal bis 15.02.2024 (23:59 Uhr) gilt.

waipu.tv-Aktion: Das ist drin

1 Jahr Perfect Plus im Wert von 12 x 12,99 Euro (insgesamt 155,88 Euro)

1 Jahr Paramount+ im Wert von 12 x 7,99 Euro (insgesamt 95,88 Euro)

Kosten: waipu.tv 4K Stick für einmalig 59,99 Euro + 5,99 Euro Versand

Nach dem 12. Monat verlängert sich das Perfect-Plus-Paket um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten ist das Paket monatlich kündbar.

Streaming-Hammer bei waipu.tv: Darum lohnt sich das Angebot

Wer noch kein TV-Streaming hat, für den ist das aktuelle waipu.tv-Angebot, vor allem in Anbetracht des bald wegfallenden Nebenkostenprivilegs, eigentlich ein No-Brainer. Ihr bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket inklusive 4K-Streaming-Stick, massig TV-Sendern in HD, Hollywood-Blockbuster von Paramount und Aufnahme-Funktion zum läppischen Preis von rund 60 Euro für ein ganzes Jahr.

Zudem hat der 4K-Stick von waipu.tv einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zum Amazon Fire TV Stick 4K: Die Fernbedienung besitzt Zehnertasten und Direktwahltasten für das Fernsehprogramm, Netflix und YouTube. Wer also lieber klassisch durchs Programm zappt, statt per Sprache zu steuern, ist mit dem waipu.tv-Stick besser bedient. Sprachbefehle gehen ebenfalls, allerdings nicht mit Alexa, sondern dem Google Assistant.

Welche Sender in den einzelnen waipu.tv-Paketen enthalten sind, könnt ihr hier nachlesen:

Was ist waipu.tv?

Bei waipu.tv handelt es sich um einen TV-Streaminganbieter, bei dem ihr auch ohne Kabelanschluss bis zu 261 Sender – davon 246 in HD-Qualität – auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig streamen könnt. Egal ob auf dem Tablet, Smartphone oder Fernseher – die waipu.tv-App ist auf nahezu allen Devices verfügbar. Die Preise für das Streaming-Abo variieren zwischen 5,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat – je nach gewünschtem Paket.

Dank waipu.tv könnt ihr jederzeit und überall streamen, in folgendem Video seht ihr, wie das geht:

waipu.tv Werbespot – Fernsehen wie noch nie

