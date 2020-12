Zum Jahresende hin purzeln die Preise für Handytarife nochmal ordentlich. Bei Handy.de bekommt ihr für kurze Zeit 10 GB LTE mit 60 Freiminuten für nur 6,99 Euro im Monat absolut risikofrei, weil ihr monatlich kündigen könnt. Außerdem hat der Tarif noch eine Besonderheit, die das Angebot besonders attraktiv macht.

Tarif-Empfehlung: 10 GB LTE-Datenvolumen für 6,99 Euro – monatlich kündbar

Günstige, monatlich kündbare Handytarife gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch ab und zu tauchen echte Knaller-Deals auf, so wie aktuell bei Handy.de. Der günstige Mobilfunkanbieter hat für wenige Tage ein echt gutes Angebot am Start, das sich sowohl fürs Smartphone als auch Tablet eignet. Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es 10 GB LTE-Datenvolumen. Eine Allnet-Flat ist bei dem Preis natürlich nicht mehr drin. Stattdessen bekommt ihr 60 Freiminuten in alle Netze, aber keine freien SMS. Da die Kommunikation eh über WhatsApp stattfindet, ist das aber bei 10 GB Datenvolumen kein Problem.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Handy.de

Netz: o2

10 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) 60 Freiminuten in alle Netze (danach 9,9 Cent pro Minute)

SMS kosten 9,9 Cent pro SMS

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 6,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 9,99 Euro

Bonus bei Rufnummernmitnahme: 6,82 Euro

Datenautomatik: Nein

Das Besondere an dem Angebot ist, dass es sich um einen Flex-Tarif handelt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, jederzeit mit einer Frist von nur einem Monat zu kündigen. Außerdem kann der Vertragsbeginn bis zu 120 Tage in der Zukunft liegen. Insgesamt ein wirklich sehr guter Deal, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet, falls ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif für euer Smartphone seid. Beachtet jedoch, dass der Deal nur bis einschließlich 15.12.2020 gilt.

Guter Tarif? So findet ihr es heraus:

10 GB LTE für 6,99 Euro im Monat: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Der Deal bei Handy.de lohnt sich für alle, die einen maximal flexiblen Handytarif mit ausreichend LTE-Datenvolumen zum günstigsten Preis suchen. Da das Angebot keine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet, richtet es sich in erster Linie an Nutzer, die mobil im Internet unterwegs sein wollen, Messenger-Dienste nutzen und auch über WhatsApp und Co telefonieren. Auch fürs Tablet mit 4G-Unterstützung eignet sich der Tarif sehr gut und bietet mit 10 GB LTE ausreichend Datenvolumen, um unterwegs Videos zu schauen oder kurzweilige Online-Games zu zocken.