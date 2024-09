10 Kilo schwer und extrem umfangreich: Dieses Brettspiel zählt zu den 3 besten weltweit

Dieses Gesellschaftsspiel hat es ganz schön in sich: Es zählt nicht nur zu den Top 3 Brettspielen weltweit, sondern bringt mit knappen zehn Kilogramm ein stattliches Kampfgewicht auf die Waage.

Amazon hat momentan viele Brettspiele im Angebot, wie etwa „HeroQuest“, „Spirit Island“ oder „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“. Auch das extrem umfangreiche „Gloomhaven“, das laut BoardGameGeek zu den drei besten Brettspielen aller Zeiten gehört, bietet der Online-Händler aktuell reduziert an.

„Gloomhaven“ erhaltet ihr aktuell günstiger bei den Online-Shops Amazon und Proshop anstatt der UVP von 199,90 Euro.

„Gloomhaven“: Ein monumentales Brettspiel

„Gloomhaven“ ist ein in vielerlei Hinsicht einzigartiges Brettspiel. Allein die riesige, fast zehn Kilogramm schwere Box lässt den Umfang des Abenteuers erahnen, das erlebt werden möchte. Entweder alleine oder in einer Gruppe von bis zu vier Personen schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners im Kampf für Gut oder Böse in der Welt von Gloomhaven.

Das Spiel umfasst ein dickes Szenariobuch, 17 verschiedene Charakterklassen und über 1700 Karten. Auf BoardGameGeek wird es mit 8,35 Punkten bewertet und ist damit das drittbeliebteste Spiel der Community – abgestimmt haben über 62.000 Nutzer.

„Gloomhaven“ auch als Strategie-Rollenspiel für den PC

Falls ihr „Gloomhaven“ lieber am Computer spielen möchtet, habt ihr dazu ebenfalls die Möglichkeit, denn es gibt eine PC-Portierung von dem Brettspiel. Das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel von Twin Sails Interactive ist bei Steam ab 34,99 Euro erhältlich. Es unterscheidet sich zwar in einigen Punkten vom Brettspiel, folgt im Großen und Ganzen aber demselben Konzept. Ihr müsst euch als Söldner auf ein gefährliches Abenteuer begeben, das unheimliche Verliese, schaurige Wälder, dunkle Höhlen und fiese Monster bereithält.

