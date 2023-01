Ihr wollt schon länger mehr aus eurem Geld machen, habt aber nicht die Zeit oder Lust, euch eingängiger mit dem Themengebiet der Geldanlage auseinander zu setzen? Dann ist das aktuelle Neukunden-Angebot beim Robo-Advisor Quirion bestimmt interessant für euch: Für das Einrichten eines Sparplans bekommt ihr 100 Euro geschenkt. Hier bekommt ihr die Details.

Quirion: 100 € geschenkt für ETF-Sparplan

Wer in die Welt von ETFs (breit aufgestellte und börsengelistete Indexfonds) eintauchen möchte, bekommt beim Robo-Advisor Quirion gerade ein verlockendes Angebot. Zur Eröffnung des kostenlosen Depots und der anschließenden Einrichtung eines Sparplans mit einer Sparrate von mindestens 25 Euro im Monat bekommt ihr 100 Euro Guthaben geschenkt (Angebot bei Quirion ansehen). Nutzt bei der Anmeldung den Aktionscode quirion23.

Ein Robo-Advisor legt euer Geld objektiv und automatisiert auf der Grundlage von Algorithmen und einem vorher festgelegten Risikoprofil an und entscheidet über die jeweilige Aufteilung in Aktien- und Anleihe-ETFs. Damit wird euch der Aufwand rund um die Geldanlage größtenteils abgenommen und emotionsgetriebene Fehler vermieden. Im Vergleich zu einem klassischen Vermögensverwalter fallen dabei deutlich geringere Gebühren an. ETFs nutzen das Prinzip der Diversifikation: Durch gleichzeitiges Investment in möglichst viele unterschiedliche Unternehmen, Länder und Branchen wird das Risiko eines Ausfalls deutlich verringert.

So bekommt ihr die 100 € Prämie

Einrichtung eines ETF-Sparplans mit mindestens 25 Euro monatlicher Sparrate

Der Sparplan muss für 12 Monate eingerichtet bleiben (300 Euro Anlagesumme)

eingerichtet bleiben (300 Euro Anlagesumme) Die Einrichtung muss bis zum 13.03.2023 erfolgt sein

erfolgt sein Auszahlung der Prämie auf das Verrechnungskonto erfolgt bis spätestens Ende April 2024

Ist mein Geld bei Quirion sicher?

Quirion gehört zur zertifizierten Quirin-Bank, wodurch eure Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich geschützt sind. Als Neukunde könnt ihr bis zu 10.000 Euro komplett ohne Gebühren für ein Jahr lang anlegen. Darüber hinaus werden 0,48 Prozent Gebühren pro Jahr berechnet. Quirion ist Testsieger im Robo-Advisor-Vergleich von Capital (Heft 08/2022) und ebenfalls Testsieger bei Vergleich von Robo-Advisorn von Finanztest (Heft 07/2021) der Stiftung Warentest.

