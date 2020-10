Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich die TomTom-Navi-App ein Jahr kostenlos auf das Handy zu holen und damit eine der besten Navigationssysteme mobil zu nutzen. Diese kann sogar mehr als Google Maps.

TomTom Go Navigation für ein Jahr kostenlos nutzen

Wer nicht immer nur Google Maps verwenden möchte, kann jetzt auch zu TomTom greifen. Normalerweise muss man für die „Go Navigation“ 12,99 Euro im Jahr bezahlen. Mit dem Gutscheincode BILDGONAV werden einem die fast 13 Euro einfach geschenkt und man bekommt die Premium-Funktionen kostenlos. Das Abo verlängert sich nicht und kann laut mydealz sogar auf bestehende Abos addiert werden. Bei vielen Nutzern hat das geklappt, bei der Aktion sollen aber in erster Linie Neukunden gewonnen werden. Ein Versuch schadet nicht. Falls es klappt, hat man TomTom für ein Jahr kostenlos. Besonders interessant ist der Deal für iPhone-Nutzer, da Apple CarPlay unterstützt wird.

Zur Aktion bei TomTom

TomTom bietet im Vergleich zu Google Maps einige zusätzliche Funktionen. Natürlich kann man damit ganz normal navigieren, zusätzlich lassen sich aber ganze Länder komplett herunterladen, was Datenvolumen spart. Außerdem sind die Online-Features ganz praktisch. So werden der Verkehr und Radarkamerawarnungen in Echtzeit angezeigt. Letzteres ist in Deutschland aber nicht legal im öffentlichen Straßenverkehr nutzbar. Besonders praktisch finde ich den Fahrspurassistent. Der zeigt ganz genau an, welche Spur man bei der Abfahrt auf der Autobahn nehmen muss. Ansonsten kann man natürlich interessanten Punkte suchen, wobei da Google Maps vermutlich umfangreicher ist. Für die Navigation im Auto ist aber TomTom besser – und jetzt kostenlos.

Smartphone-Bestseller bei Amazon

Huawei hat auch eine neue Navi-App entwickelt:

Es ist nicht bekannt, wie lange die Aktion von TomTom läuft. Wer also schon immer eine Alternative zu Google Maps gesucht hat, sollte die Gelegenheit nutzen und sich die Navi-App jetzt kostenlos sichern.