12 beliebte Brettspiel-Klassiker als iPhone- und iPad-App

Zahlreiche Brettspiele haben es als App auf das iPad geschafft. Wir haben zwölf beliebte und gute Klassiker herausgesucht.

Brettspiele-Klassiker auf dem iPad mit Vorteilen

Nun, das Brettspiel in seiner klassischen Form kann durch eine virtuelle Version auf einem Tablet nicht so einfach ersetzt werden. Dafür bieten die iPad-Apps andere Vorteile: Sie sind zum Beispiel wesentlich billiger, können zum Teil in einem weiteren Modus alleine (gegen den Computer) gespielt werden, bieten manchmal andere Spielvarianten und nehmen wenig (physischen) Platz weg. Und unterwegs – zum Beispiel im Auto – können die Spielsteine nicht durch die Gegend kullern… Grund genug, zwölf beliebte Apps vorzustellen:

1. Mensch ärgere dich nicht (iPhone & iPad)

Der simple Klassiker orientiert sich stark am Original. Viele Nutzer finden, dass „Mensch ärgere dich nicht“ gut spielbar ist, wenngleich die Umsetzung nicht besonders liebevoll ist.

2. Monopoly (iPhone bzw. iPad)

In Monopoly vermehrt man seine Besitztümer und vermietet sie an vorbeikommende Spieler. Die App bietet neben dem klassischen Modus einen Schnellmodus. Alleine und mit Freunden kann man online wie offline spielen.

3. Scotland Yard (iPhone & iPad)

Wo ist Mister X? Das kultige Detektivspiel kann auch auf den iOS-Geräten (vor allem auf dem iPad) überzeugen.

Übrigens hat Ravensburger eine Weiterentwicklung des Brettspiels veröffentlicht: Scotland Yard Master vereint Brettspiel und Tablet, sodass wir Mister X unter anderem mit der Handyortung auf dem Spielbrett jagen können. Hierfür benötigt man diese Version des Brettspiels:

4. Cluedo (iPhone & iPad)

Cluedo ist ein Detektivspiel, in dem der Mord aufgeklärt werden muss, der sich in einer Villa ereignet hat. Über In-App-Käufe kann man andere Szenerien wählen und Hinweiskarten kaufen.

5. Ubongo (iPhone & iPad)

Ubongo ist ein kniffliges Legespiel, das in der iOS-Version auch unterwegs gut funktioniert.

6. Backgammon (iPhone & iPad)

Backgammon ist eine Mischung aus Glücks- und Strategiespiel – und eines der ältesten bekannten Brettspiele überhaupt. Einsteigern dürfte diese kostenlose App erst einmal ausreichen: