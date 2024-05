143: Was bedeutet das bei WhatsApp & im Chat?

Im Chat und in Beiträgen auf Social-Media-Plattformen tauchen immer wieder Abkürzungen und Zahlen-Codes auf, die man nicht sofort versteht. So könnt ihr eine Nachricht mit den Ziffern „143“ erhalten und euch fragen, was das bedeuten soll.

Mitteilungen mit den Zahlen „143“ werden zum Beispiel bei WhatsApp verschickt. Was ist die Bedeutung und was kann man darauf antworten?

143 bei WhatsApp: Bedeutung der Nachricht im Chat

Was die Ziffern genau heißen, hängt natürlich vom Kontext und Absender ab. Meistens steckt aber das dahinter:

Die Zahlen „143“ bedeuten ausgeschrieben „ Ich liebe dich “ beziehungsweise genauer „ I love you “.

“ beziehungsweise genauer „ “. Bekommt ihr eine Nachricht mit den Ziffern also bei WhatsApp, Tinder oder einem anderen Messenger, hat euch der Absender sehr gern.

Auf den ersten Blick erscheint die Bedeutung merkwürdig. Die Ziffern geben nicht wie bei anderen Zahlen-Codes die Position eines Buchstabens im Alphabet an. Stattdessen ist damit die Anzahl der Buchstaben hinter einem Wort gemeint. Das steckt genau hinter den Ziffern:

„1“, besteht aus einem Buchstaben und steht für „I“, in englischer Sprache „Ich“.

„4“ steht für das Wort „love“, also „liebe“.

„3“ meint „you“, auf Deutsch „dich“.

Ausgeschrieben steht „143“ demnach für „I love you“.

Diese Zahlen stehen für „Ich liebe dich“

Überträgt man dieses Schema auf die deutsche Sprache, könnte man auch den Code „354“ verwenden:

„Ich“: 3 Buchstaben

„liebe“: 5 Buchstaben

„dich“: 4 Buchstaben

Die deutsche Variante „354“ ist allerdings nur selten bei WhatsApp und Co. zu lesen. Die englische Variante „143“ kommt häufiger vor.

Was kann man auf „143“ antworten?

Was kann man auf „143“ antworten? Das hängt vor allem davon ab, wie nahe man sich zu dem Absender hingezogen fühlt. Die Nachricht kann sowohl im romantischen als auch in rein freundschaftlichen Kontext verschickt werden. So könnt ihr auf „143“ mit einer Antwort reagieren:

„Ich liebe dich auch.“

„143 zurück!“

„144 - Das bedeutet, ich liebe dich noch mehr!“

„Aw, das ist süß! 143!“

„❤️“

„😍😘“

„143? Ich hoffe, das ist kein Code für eine Alarmanlage! 😜“

„143? Lass mich das mal in meinem Geheimcode-Entschlüsseler nachsehen... Oh, ich liebe dich auch!“

Ihr könnt auch mit dem Code „14643“ antworten.

Ausdrücke wie „I love you“ oder „Ich liebe dich“ werden in Chats oft auch anders verpackt. So könnt ihr neben den Zahlen-Codes Abkürzungen wie „LY“ oder „ILY“ lesen. An anderer Stelle zeigen wir euch kreative Sprüche, die ihr eurem „Crush“ via WhatsApp, Instagram, Tinder und Co. als Nachricht zukommen lassen könnt:

