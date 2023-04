Ihr seid auf der Suche nach einem gut ausgestatteten Girokonto? Wenn ihr das Konto bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt eröffnet, erhaltet ihr gerade einen Bonus von 25 Euro sowie eine Verzinsung von 2,5 Prozent aufs Tagesgeld. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen und zeigen euch, was es sonst noch zu bieten hat.

Girokonto der 1822direkt: 25 Euro Bonus für Neukunden + 2,5 % Zinsen auf Tagesgeld

Das 1822mobile-Girokonto der Frankfurter Sparkassen-Tochter 1822direkt-Bank ist ein reines Mobil-Konto. Das heißt, ihr könnt alle Aktionen, die euer Konto (oder eure Konten) betreffen, bequem mit der entsprechenden App tätigen. Die App informiert euch jedes Mal, wenn eine Banktransaktion durchgeführt wurde – ihr seid also immer auf dem Laufenden. Nutzt ihr mehrere Banken, könnt ihr alle in der 1822direkt-Banking-App gemeinsam verwalten.

Bei der 1822direkt ist das mobile Girokonto kostenlos, sofern es einen monatlichen Geldeingang von 0,01 Euro hat – also durchaus machbar. Für Neukunden gibt es sogar 25 Euro Startguthaben (Angebot bei 1822direkt ansehen). Die Bedingungen dafür sind, dass bis zum 04.07.2023 der Konto-Antrag generiert wurde und bis zum 31.08.2023 mindestens drei Gehaltseingänge von monatlich insgesamt mindestens 500 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, BAföG) auf dem neuen Girokonto eingehen.

Für Neukunden wird zu jedem Girokonto automatisch auch ein Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von 2,5 Prozent pro Jahr eröffnet. Der Sonderzins gilt für 6 Monate ab Kontoeröffnung für bis zu 100.000 Euro Anlagebetrag. Mehr Boni winken, wenn ihr Freunde empfehlt – bei Erfolg gibt es nochmals 100 Euro.

Einfach, kontaktlos und sicher bezahlen steht im Vordergrund und Apple Pay wird unterstützt. Hierzu könnt ihr die günstige Sparkassen-Card (6 Euro im Jahr) nutzen.

Wer dennoch gerne weiter Bargeld nutzt, ist ebenfalls abgedeckt: Vier kostenlose Abhebungen an Sparkassen-Geldautomaten innerhalb Deutschlands sind im Konto inbegriffen. Darüber hinaus gibt es einen kostenlosen Bargeldservice in vielen Supermärkten wie zum Beispiel Lidl, REWE, dm-Drogeriemarkt, etc. Hier lässt sich ab einem Einkaufswert von 5 Euro bereits gebührenfrei Bargeld abheben.

Die wichtigsten Details des Angebots in der Übersicht:

Kostenloses mobiles Girokonto (ab 0,01 Euro monatlichem Geldeingang)

25 Euro Neukunden-Prämie (Voraussetzungen)

Bezahlen mit Apple Pay

Sparkassen-Card für 6 Euro im Jahr

Vier kostenlose Abhebungen an Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland

Kostenlose Bargeldabhebung in vielen deutschen Supermärkten

Tagesgeldkonto mit 2,5 Prozent Zinsen pro Jahr für 6 Monate

Bis zu 100 Euro Bonus für erfolgreiche Empfehlung

Für wen lohnt sich das Angebot der 1822direkt?

Das Girokonto bei 1822mobile hat viele Vorteile gegenüber klassischen Konten. Zunächst ist das Konto weitestgehend kostenfrei – bei einem minimalen Kontoeingang pro Monat entfallen bereits die Gebühren. Die Einrichtung des Kontos geht schnell und papierlos. Nach Eingabe der persönlichen Daten bestätigt ihr eure Identität per Videochat online und bekommt im Anschluss bereits eure Zugangsdaten und den Link zur Aktivierung des Online-Bankings – schnell und unkompliziert.

Bei der Wahl eures bevorzugten Zahlungsmittels seid ihr flexibel und könnt kontaktlose Zahlungsmittel oder Bargeldoptionen nutzen. Ein Nachteil: Wer Bargeld einzahlen möchte, muss weiterhin zu einer Filialbank der Frankfurter Sparkasse fahren und dies vor Ort tun (nicht bei anderen Sparkassen möglich). Wer allerdings ein weiteres Bankkonto besitzt, könnte so die Vorteile seiner Filialbank mit dem einfachen und bequemen Banking von 1822mobile verknüpfen.

Weitere kostenlose Girokonten – mit und ohne Gehaltseingang – haben wir hier vergleichend zusammengefasst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.