Auch ohne Steckdose genug Power für viele mobile Geräte: Im heutigen Deal des Tages gibt es bei Amazon die Powerbank besonders günstig im Angebot.

Beliebte 20.000-mAh-Powerbank bei Amazon: Anker Power Core Essential PD für nur 29,99 Euro

Auch wenn wir uns aufgrund der aktuellen Lage hauptsächlich in unseren eigenen vier Wänden aufhalten und vermutlich immer eine Steckdosen in der Nähe haben, bleibt eine Powerbank ein nützlicher Begleiter für längere Ausflüge und Fahrten in der kommenden Sommerzeit. Unterwegs können wir so Smartphones, Tablets und andere Geräte mit zusätzlicher Energie versorgen, wenn der Akkustand doch mal knapp wird. Bei Amazon bekommt ihr aktuell die Powerbank statt 39,99 Euro .

Was kann die Powerbank von Anker?

Anker ist vor allem durch Powerbanks und anderes Smartphone-Zubehör mit guter Qualität zum kleinen Preis bekannt geworden. Die Marke ist im Bereich Zubehör bei Amazon sehr beliebt und gilt als besonders zuverlässig. Die „PowerCore Essential PD“ speichert 20.000 mAh für euer tägliches Tech-Equipment, das entweder über den USB-A- oder USB-C-Port (Power Delivery) geladen werden kann. Qualcomm Quick Charge und Trickle-Charging wird ebenfalls unterstützt. Ihr könnt also Android-Smartphones, iPhones und kleine Geräte wie Kopfhörer schnell und sicher laden (15 W Leistung). Laptops und iPads, die mindestens 30 W benötigen, werden hingegen nicht unterstützt.

Der aktuelle Ladestand des externen Akkus wird über 4 kleine LEDs angezeigt. Nachgeladen wird die Powerbank über den USB-C-Eingang. Im Lieferumfang ist neben dem Power Core ein kleiner Transportbeutel und ein „USB-C auf USB-C“-Kabel enthalten. Ein Netzteil liegt allerdings nicht bei.

Seid ihr auf der Suche nach einer günstigen Powerbank für euer Smartphone mit viel Kapazität und Unterstützung für alte sowie neue USB-Eingänge, könnt ihr beim Anker Power Core Essential PD bedenkenlos zugreifen. Das Angebot läuft noch bis einschließlich 26. April 2020.