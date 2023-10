25 € günstiger: LEGO-Langhals aus Horizon Forbidden West bei Amazon im Angebot

Der Langhals aus Horizon: Forbidden West ist ein ganz besonderer Roboter. Sichert euch die LEGO-Variante jetzt zum Angebotspreis bei Amazon.

Als Aloy durchstreift ihr die Welt in Horizon: Forbidden West und trefft dabei auf viele Roboter, die euch gegenüber feindlich gesinnt sind. So nicht der Langhals, von dem es im Spiel insgesamt sechs Stück gibt. Durch geschickte Sprung- und Klettereinlagen besteigt ihr die Langhälse Stück für Stück, um eure Umgebung zu scannen und eure Karte zu erweitern. Genau solch einen Langhals könnt ihr euch jetzt als LEGO-Set bei Amazon kaufen.

Langhals aus Horizon: Was erwartet euch mit diesem besonderen Set?

Wenn ihr die Hauptspiele der Horizon-Reihe gezockt habt, dürfte euch der Langhals einige Male begegnet sein. In beiden Spielen gilt er als wirklich imposante Erscheinung. Der LEGO-Langhals ist ein absoluter Eyecatcher und dient als ganz besondere Dekoration im Gaming-Regal. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Modell außerdem durch eure eigene LEGO-Figur ergänzen. Auf folgende Inhalte könnt ihr euch bei diesem außergewöhnlichen LEGO-Set freuen:

insgesamt 1.222 LEGO-Bausteine

eine Miniatur von Aloy

eine Wächter-Miniatur

eine Bauanleitung

Inspiration für weitere coole Lego-Sets gefällig? Im Video haben wir ein paar Empfehlungen für euch:

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Der Langhals aus Horizon: Forbidden West

Ihr sucht nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für einen absoluten Horizon-Fan? Dann kommt der Langhals aus LEGO zum Angebotspreis mit einem Rabatt von 28 Prozent wie gerufen. Er sieht schön aus, besitzt wirklich ganz spezielle Bausteine und gehört einfach zu den beliebtesten Robotern der Spielereihe. Solltet ihr also schon jetzt nach einem herausstechenden Weihnachtsgeschenk suchen, ist das eure Chance. Oder ihr wollt jemandem aus eurem Freundeskreis gemeinsam ein Geschenk machen? Der LEGO-Langhals sorgt für eine ganz tolle und unvergessliche Überraschung. Im Katalog erfahrt ihr, was LEGO 2023 sonst noch so zu bieten hat.

