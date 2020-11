Stark reduziert sind derzeit sowohl in Apples App Store als auch in Googles Play Store Smartphone-Apps, mit denen nicht nur Medizinstudenten ihr Wissen auffrischen. Wer über am Jahresende noch dazulernen will, kann jetzt zuschlagen.

Für Smartphone und Tablet: „Atlas der Humananatomie 2021“ stark reduziert

27,99 Euro muss man normalerweise für die renommierte App „Atlas der Humananatomie 2021“ aufbringen. Derzeit gibt es die Software, mit der sich der menschliche Körper bis ins kleinste Detail durchleuchten und begutachten lässt, stark reduziert, nämlich für nur 1,09 Euro – passend zum Black Friday. Der Preis gilt für den Download in Apples App Store:

Auch im Google Play Store für Android-Smartphones und -Tablets ist die App drastisch reduziert. Hier kostet sie 0,99 Euro.

„Der Atlas der menschlichen Anatomie bietet Tausende von Modellen, die dabei helfen sollen, zu verstehen und zu kommunizieren, wie der menschliche Körper aussieht und funktioniert - und er enthält Definitionen auf Lehrbuchniveau. Sie können ihn anstelle eines Anatomielehrbuchs oder zur Erstellung von virtuellen Laborpräsentationen verwenden“, erklären die Entwickler im App Store. Die App enthält laut App-Store-Beschreibung über 10.000 anatomische Modelle und lässt sich unter anderem auch in deutscher Sprache verwenden.

Ebenfalls günstiger sind derzeit die Apps Physiologie & Pathologie, Muskeln & Kinesiologie sowie Anatomie & Physiologie – auch für Android-Geräte. Auch für diese Apps sind üblicherweise rund 28 Euro fällig.

Der „Atlas der Humananatomie“ dient nicht nur dazu, unnützes Wissen anzuhäufen. Im Gegenteil: Im App Store berichtet etwa ein Ausbilder im Rettungsdienst vom gelungenen Einsatz der Software in seinem Team: Die App sei für Ausbilder im Rettungsdienst ein Muss. Gerade im Hinblick auf die großen Systemzusammenhänge böten die 3D-Modelle eine „geniale und qualitativ hochwertige“ Auflösung und Detailtreue.