Gamer aufgepasst: Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade 3 Top-Spiele zum Preis von 2. Mit dabei ist das ganze Sortiment der vorrätigen PS5, PS4, Xbox und PC-Spielen.

Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Sichert euch God of War Ragnarök oder FIFA23 günstig

Der Elektronikkonzern MediaMarkt hat neben seiner beliebten Gutscheinaktion auch wieder eine 3-für-2-Aktion mit Top-Games für PS4, PS5, Xbox und PC am Start (bei MediaMarkt ansehen) und ihr habt eine riesige Auswahl an Spielen für eure Lieblingsplattform. Sichert euch drei Spiele-Highlights wie zum Beispiel God of War Ragnarök, Elden Ring und das neue Callisto Protocol und bekommt das günstigste Game eurer Auswahl gratis. Schnell sein lohnt sich allerdings dennoch, denn die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht.

3 Games zum Preis von 2 für PS4, PS5, Xbox und PC

Sucht euch drei Spiele aus und bekommt das günstigste davon geschenkt. Dabei müsst ihr euch auch nicht auf eine Konsole beschränken. In unserem Überblick zeigen wir euch die Spiele-Highlights, die ihr bei der 3-für-2-Aktion auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet:

Games für PS4 & PS5

Seht euch hier den Launch-Trailer von God of War Ragnarök an:

God of War Ragnarök: Launch Trailer für PS5 & PS4

Games für Xbox Series X & Xbox One

Games für den PC

Weitere Top-Spiele findet ihr auf der Aktionsseite bei MediaMarkt – stöbern lohnt sich, denn fast das ganze Spiele-Sortiment ist mit dabei.

