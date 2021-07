Bei Saturn könnt ihr euch aktuell drei Spiele für den Preis von zwei sichern. Ihr habt die Auswahl zwischen allen vorrätigen PS4/PS5, Xbox und PC-Games. Wir geben euch hier alle Infos zur Spar-Aktion.

Zum 60. Jubiläum hat Saturn eine neue Aktion für Gamer gestartet: Aktuell könnt ihr euch drei Spiele für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC aussuchen und in den Warenkorb legen – und müsst davon nur zwei bezahlen! Das günstigste Game eurer Auswahl bekommt ihr gratis dazu. Die Aktion gilt für alle vorrätigen Spiele der Plattformen – darunter also auch brandneue Top-Spiele wie Mass Effect: Legendary Edition, Resident Evil: Village oder Ratchet & Clank: Rift Apart.

Drei Top-Spiele zum Preis von zwei bei Saturn

Mit der „3 für 2“-Aktion bei Saturn könnt ihr euch drei Wunschspiele zum Preis von zwei schnappen – es ist also die perfekte Chance, um eure Spiele-Bibliothek mit neuen Abenteuern aufzupeppen. Legt dazu einfach drei Spiele der Auswahl in euren Warenkorb Die Spar-Aktion läuft bei Saturn noch bis zum 20. Juli. Hier zeigen wir euch einige ausgewählte Highlights:

PS4 & PS5

Xbox One & Xbox Series X

PC

