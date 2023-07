iPhones sind für vieles bekannt: Starke Leistung, exzellente Kameras oder lange Softwareupdates. Der Ruf als Dauerläufer gehört in der Regel aber nicht dazu. Um trotzdem über den Tag zu kommen, lohnt sich die Anschaffung einer Powerbank. Amazon verkauft aktuell ein ganz besonderes Modell mit ordentlich Rabatt.

Oft geht unseren Smartphones in den ungünstigsten Momenten der Saft aus. Wenn man einen spektakulären Schnappschuss verpasst hat oder mitten in der Nacht kein Taxi mehr rufen kann, muss eine Powerbank her. Wer ein jüngeres iPhone (ab 12er-Serie) besitzt, sollte zu einem MagSafe-fähigen Zusatzakku greifen. Genau so einen bietet Amazon derzeit mit Rabatt an.

Amazon verkauft MagSafe-Powerbank mit Kickstand für 45,49 Euro

Nach Aktivierung des Rabattgutscheins kostet die Powerbank nur noch 45,49 Euro. (Bildquelle: Amazon)

Nach Aktivierung des Rabattgutscheins (siehe Bild) kostet die Powerbank von Hersteller Ugreen nur 45,49 Euro (bei Amazon ansehen). Der reduzierte Preis wird dann im Warenkorb angezeigt. Regulär müssen Käufer 69,99 Euro zahlen, es lässt sich also 35 Prozent sparen. Der Coupon ist bis zum 10. Juli gültig oder solange der Vorrat reicht.

10.000 mAh bietet die Powerbank. Selbst ein großes iPhone 14 Pro Max lässt sich damit mehrmals aufladen. Das funktioniert sowohl kabelgebunden als auch kabellos, denn die Powerbank unterstützt Apples MagSafe-Technik. Damit wird der Zusatzakku magnetisch am iPhone-Rücken gehalten. Beim kabelgebundenen Laden über den USB-C-Anschluss stehen maximal 20 Watt zur Verfügung, drahtlos sind es 7,5 Watt. Etwas schneller geht es mit dem Qi-Standard mit maximal 15 Watt.

Bis zu drei Geräte gleichzeitig kann die Powerbank von Ugreen wieder mit Strom versorgen.

Clever ist der integrierte Kickstand: So lässt sich das Smartphone auf einem Tisch abstellen, wenn es geladen wird – ideal auf Reisen, wenn man zum Beispiel in der Bahn YouTube oder Netflix sehen möchte. Auch für Videokonferenzen bietet sich der Standfuß an.

Kaum schwerer als zwei Tafeln Schokolade

Mit 225 Gramm wiegt die Powerbank von Ugreen etwas mehr als zwei Tafeln Schokolade. Hinzu kommen kompakte Abmessungen von 6,8 x 11,3 x 1,9 cm. Im Rucksack oder einer Jackentasche dürfte der Zusatzakku also kaum ins Gewicht fallen.

Als Alternative, die aktuell ein paar Euro günstiger ist, bietet sich eine Powerbank von Halolock an. Auch sie kombiniert ein 10.000-mAh-Kapazität mit MagSafe und einem Ständer. Drei Geräte gleichzeitig Aufladen kann man damit aber nicht.

