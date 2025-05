4,7 Sterne auf Amazon: Ein besseres Brettspiel gibt es für „Stardew Valley“-Fans nicht

Ihr liebt „Stardew Valley“ über alles? Wenn auch Brettspiele euer Ding sind, gibt es eine tolle Adaption für den heimischen Spieltisch.

Viele moderne Brettspiele greifen inzwischen Themen aus Videospielen oder Filmen auf – so auch „Stardew Valley – The Board Game“. Zwar gibt es das Spiel bislang nur auf Englisch, doch ihr könnt es problemlos bei Amazon finden. Perfekt, um die beliebte Simulation analog zu erleben.

Für wen lohnt sich „Stardew Valley – The Board Game“?

Ob Gelegenheitsspieler oder Stardew-Fan – das Spiel spricht mehrere Zielgruppen an:

Für Fans des Videospiels: Wenn ihr im Videospiel von Eric Barone schon viele Stunden auf dem geerbten Hof verbracht habt, wird euch das Brettspiel gefallen. Das Design und das Spielmaterial greifen die Optik des Games detailreich auf.

Wenn ihr im Videospiel von Eric Barone schon viele Stunden auf dem geerbten Hof verbracht habt, wird euch das Brettspiel gefallen. Das Design und das Spielmaterial greifen die Optik des Games detailreich auf. Für alle, die gerne kooperativ spielen: In den letzten Jahren haben sich viele Spiele bewährt, bei denen ihr gemeinsam gegen das Spiel antretet, wie es beispielsweise bei „Dorfromantik“ der Fall ist. Jeder übernimmt dabei eine Rolle mit speziellen Fähigkeiten, die ihr zum Lösen der Aufgaben braucht.

Das Spiel ist jedoch nichts für euch, wenn ihr Taktik liebt: Viele der Ressourcen und Aufgabenziele erhaltet ihr durch Würfeln. Oder eben auch nicht. Wer lieber taktisch vorgeht und einen hohen Glücksfaktor ungern in einem Spiel sieht, kann mit „Stardew Valley – The Board Game“ nicht so viel anfangen.

Wie läuft eine Partie „Stardew Valley – The Board Game“ ab?

Gleich beim Aufbau zeigt sich: In diesem Spiel gibt es viel zu tun. Ihr fangt Fische, hackt Holz, sammelt Materialien und baut Beziehungen zu anderen Figuren auf. Alle Mitspielende bekommen zu Beginn ein eigenes Tableau mit einer Startfähigkeit.

Insgesamt spielt ihr bis zu 16 Runden, die anhand von Jahreszeitenkarten voranschreiten. Innerhalb dieser Zeitspanne versucht ihr, das „Community Center“ aufzubauen. Dafür hat euch euer verstorbener Großvater vier Aufgaben zugeteilt, die ihr alle erfüllen müsst, um das Spiel zu gewinnen. Habt ihr dies nach 16 Spielrunden nicht geschafft, verliert ihr die Partie.

Um die Aufgaben zu erfüllen, müsst ihr unterschiedliche Materialien sammeln, Freundschaften pflegen und euch um euer Vieh kümmern. Alle Mitspielenden haben dafür pro Runde Aktionspunkte, mit denen ihr beispielsweise Angeln geht, in der Mine ackert oder Holz fällt.

Welche Unterschiede gibt es zum Videospiel?

Eine großer Unterschied zum Videospiel: Ihr verfolgt konkrete Ziele und habt eine klare Zeitvorgabe. Das ist bei der Vorlage nicht der Fall. Ebenfalls integriert wurden Minispiele und Würfel, die immer wieder vorkommen und zeigen, welche Aufgaben ihr meistert und welche eben nicht.

Das hält den Spielverlauf zwar frisch und lebendig, kann aber bei mehreren, misslungenen Würfelwürfen auch zum Ärgernis mutieren. Schließlich heißt es im Ernstfall, dass ihr die Aufgaben nicht schafft und noch einmal von vorne anfangen müsst.

Was macht „Stardew Valley – The Board Game“ so besonders?

Es ist allem voran natürlich das Thema und die Gestaltung. Sehr viele Menschen haben bereits das Computerspiel gezockt oder spielen es immer noch.

Mit der Zeit kam schließlich ein kooperativer Modus, bei dem ihr gemeinsam an eurem Hof gearbeitet habt. Das ist auch in der Brettspieladaption der Fall. Doch auch Neulinge finden sich leicht zurecht – die Spielmechanik ist nicht kompliziert und schnell erklärt.

Spielbewertung

Die Bewertungen auf Amazon liegen bei 4,7 von 5,0 Sternen und zeigen, dass die Spielenden vor allem das kooperative Spielerlebnis von „Stardew Valley – The Board Game“ schätzen.

Dazu gesellen sich die vielen Elemente, die auf Basis des Videospiels sehr gut implementiert wurden. Auch bei BoardGameGeek kommt das Brettspiel mit einer Bewertung von 7,4 ziemlich gut weg.