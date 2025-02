4,8 Sterne und 21 % Rabatt auf Amazon: Fans lieben das Prequel zu einem der besten Brettspiele

Ihr spielt gerne „Gloomhaven“ oder andere Taktikspiele? Dann ist das Prequel „Die Pranken des Löwen“ genau richtig für euch.

Darum geht es bei „Gloomhaven – Die Pranken des Löwen“

In „Gloomhaven – Die Pranken des Löwen“ schlüpft ihr in die Rollen von abgehärteten Söldnern und führt Aufträge aus. In insgesamt 25 Szenarien erkundet ihr die Welt von Gloomhaven, entdeckt neue Orte, setzt eure Fähigkeitskarten im Kampf ein und sucht nach vermissten Personen.

Das Spiel kostet normalerweise 64,90 Euro, doch ihr bekommt es momentan bei Amazon für 51,28 Euro und spart damit 21 Prozent. Ihr könnt „Die Pranken des Löwen“ übrigens sowohl als separates, eigenständiges Spiel ausprobieren oder als Erweiterung für den Vorreiter „Gloomhaven“ nutzen.

Für wen sich das Spiel lohnt

Holt bis zu vier Spieler an den Tisch und erlebt gemeinsam Abenteuer. Eine Spielrunde dauert 30 bis 120 Minuten. Wer das Taktieren und die Charakterentwicklung in Gesellschaftsspielen liebt, kommt hier auf seine Kosten.

Aber auch Einsteiger dürften nicht überfordert sein, denn die Regeln sind weniger komplex als bei anderen Fantasygames. Das Spiel ist ab 14 Jahren geeignet, sodass auch jüngere Familienmitglieder ihren Spaß haben.

So gut wird der„Gloomhaven“-Nachfolger bewertet

„Gloomhaven“ ist auf der Plattform BoardGameGeek eines der beliebtesten Spiele und kann sie den vierten Platz sichern. „Die Pranken des Löwen“ schafft es auf Platz elf und staubt 8,4 von 10 möglichen Punkten ab. Auch bei Amazon sind die Bewertungen des Brettspiels positiv. Über 430 Käufer haben im Schnitt 4,8 von 5 Sternen verteilt.

Was besonders hervorgehoben wird: „Die Pranken des Löwen“ ist weniger komplex als der große Bruder und dennoch abwechslungsreich. Auch die Begleit-App liefert zusätzliche Informationen.

