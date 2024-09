4,8 von 5 Sternen auf Amazon: Liefert euch in diesem Brettspiel ein heißes Rennen

Ihr habt Lust auf einen spannenden, nervenzerreißenden und unvergesslichen Spieleabend? Wie wäre es dann mit dem Renn-Brettspiel Heat: Pedal to the Metal?

Wagt euch auf die Rennstrecke

Einen ganzen Abend auf dem Fahrersitz eines Rennautos zu sitzen und die Ziellinie als Erster zu überqueren, hört sich für euch nach reichlich Spaß an? Das Autorenn-Brettspiel Heat: Pedal to the Metal (bei Amazon ansehen) macht das möglich. Denn in diesem Spiel nehmt ihr am Grand Prix der 1960er Jahre teil und duelliert euch auf der Rennstrecke mit euren Freunden oder eurer Familie. Doch Vorsicht, um als Sieger oder Siegerin von der Rennstrecke zu gehen, müsst ihr so einiges im Blick behalten. Für wen sich das Brettspiel Heat: Pedal to the Metal überhaupt eignet und warum sich der Kauf lohnt, verraten wir euch.

Heat: Pedal to the Medal

Das Must-Have für echte Rennfans – Heat: Pedal to the Metal

Bei Heat: Pedal to the Metal von Days of Wonder handelt es sich um ein Autorennspiel in Brettspielformat, das ihr mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig spielen könnt. Je nach Vorliebe kann auf einer von vier Rennstrecken gefahren werden, darunter der Grand Prix in den USA, in Großbritannien, in Frankreich oder in Italien, die ihr auf doppelseitigen Spielbrettern findet.

Neben sechs Rennwägen und dazugehörigen Spielermatten enthält das Spiel zahlreiche Karten, die den Ausgang des Rennens beeinflussen. Neben Geschwindigkeitskarten gibt es zudem Heat- und Stresskarten, Upgrade- sowie Sponsoring-Karten und viele mehr. Auch die Wetter- und Straßenbedingungen werden über entsprechende Karten beeinflusst.

Lohnt sich der Kauf von Heat: Pedal to the Metal?

Ihr seid rennbegeistert und zehn Jahre oder älter? Dann ist das Brettspiel Heat: Pedal to the Metal genau richtig für euch. In nervenaufreibenden Rennen, die erst beim Überqueren der Ziellinie entschieden werden, könnt ihr mit zahlreichen Mitstreitern um die Wette fahren. Die Spieldauer beläuft sich laut den Angaben des Herstellers auf circa 60 Minuten, was allerdings abhängig vom jeweils gewählten Spielmodi ist.

Ihr könnt sowohl ein einziges Rennen fahren oder gleich eine ganze Rennsaison an einem Abend durchspielen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Heat: Pedal to the Metal auch im Solo-Modus zu spielen und automatisierte Fahrer mit ins Rennen zu schicken.

Ihr seht also, dieses Autorennbrettspiel bietet euch eine große Auswahl an Spielmodi, die mit Sicherheit für einen unvergesslichen Spieleabend sorgen. Knapp 400 Bewertungen auf Amazon, die Heat: Pedal to the Metal mit 4,8 von 5 Sternen überaus positiv bewerten, untermauern unsere Kaufempfehlung. Viel Spaß beim Spielen!

