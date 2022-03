Einen Rabatt über 75 Prozent sieht man nicht alle Tage: Im eShop von Nintendo müssen für den Retro-Klassiker Castlevania in der umfangreichen Geburtstags-Kollektion nicht mehr 19,99 Euro bezahlt werden. Für kurze Zeit reichen auch 4,99 Euro für das Switch-Game aus. Das Angebot gilt nur noch heute.

Nintendo Switch: Castlevania Anniversary Collection für 4,99 Euro

Für Kurzentschlossene gibt es am 31. März 2022 ein interessantes Angebot im eShop: Für die Castlevania Anniversary Collection möchte Nintendo eigentlich 19,99 Euro haben, doch jetzt reichen auch 4,99 Euro aus. Das entspricht einem sehenswerten Rabatt über ganze 75 Prozent. Lange überlegen bringt hier nichts, denn der Deal ist in Kürze schon wieder weg.

Bei der Geburtstags-Edition des Klassikers Castlevania sind eine ganze Reihe Spiele mit dabei. Für knapp 5 Euro gibt es acht Titel. Das entspricht gerade mal 62 Cent pro Spiel.

Diese Games sind mit dabei:

Castlevania

Castlevania II Simon's Quest

Castlevania III Dracula's Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania II Belmont's Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula

Neben den Games selbst legt Nintendo noch das E-Book „History of Castlevania - Book of the Crescent Moon“ mit in das digitale Paket. Hier erscheint die beliebte Castlevania-Reihe „in neuem Licht“ mit vielen Infos von Entwicklern und Designern, die im Laufe der Jahre an Castlevania gearbeitet haben (Quelle: Nintendo). Die Geburtstags-Edition selbst ist zum 50-jährigem Bestehen von Konami aufgelegt worden.

Mehr zur Castlevania Anniversary Collection im Video:

Trailer zur Castlevania Anniversary Collection

Castlevania: Gothic-Horror seit 1986

Die Vampirjäger von Castlevania können auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, die schon 1986 auf dem NES begann. Seitdem sind diverse weitere Titel auf fast unzähligen Systemen erschienen. Die Castlevania Anniversary Collection für die Nintendo Switch steht seit Mai 2019 bereit.