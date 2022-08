Wer bereits ein Smartphone besitzt und dazu noch einen SIM-only-Tarif mit viel Datenvolumen benötigt, sollte aktuell bei Freenet vorbeischauen. Für kurze Zeit bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat mit stolzen 40 GB LTE-Datenvolumen zum Preis von nur 18,99 Euro im Monat. Wir verraten, für wen sich das Angebot lohnt.

Monatlich kündbar & flexibel: 40-GB-Tarif zum Hammerpreis

Aktuell gibt es bei Freenet eine Aktion, bei der ihr jeden Monat 16 Euro Rabatt auf die „40 GB LTE Allnet-Flat“ von Telefonica bekommt. Damit kostet der SIM-only-Tarif nur 18,99 Euro im Monat statt normalerweise 34,99 Euro (Angebot bei Freenet ansehen). Darüber hinaus ist er auch noch monatlich kündbar und ein flexibler Vertragsbeginn möglich. Das heißt, dass ihr den Beginn des Vertrags bis zum 30.09.2022 in die Zukunft legen könnt – ein entscheidender Vorteil für alle, deren alter Vertrag noch eine Weile läuft. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis 29.08.2022.

Wichtige Hinweise: Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird erstattet, wenn ihr innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ (ohne Sonderzeichen) an die 8362 sendet. Da der Tarif monatlich kündbar ist, geht ihr kein Risiko ein und seid nicht jahrelang an einen Handyvertrag gebunden. Allerdings gibt's den Rabatt nur die ersten 24 Monate. Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr wieder auf 34,99 Euro. Vergesst also nicht, rechtzeitig auszusteigen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Freenet (ehemals Mobilcom-Debitel)

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

40 GB LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 18,99 Euro (34,99 Euro ab dem 25. Monat)

(34,99 Euro ab dem 25. Monat) Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro (entfällt per SMS)

Datenautomatik: nein

Guter Tarif? So findet ihr es heraus:

Für wen lohnt sich das Tarif-Schnäppchen?

Das Freenet-Angebot lohnt sich für jeden, der bereits ein Smartphone besitzt und einen günstigen Tarif dazu benötigt. Ihr bekommt hier 40 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s für unter 19 Euro – das ist schon ein extrem günstiger Preis, zumal der Tarif auch noch monatlich kündbar ist und ihr den Anschlusspreis sparen könnt. Auch wenn euer alter Vertrag noch eine Weile läuft, könnt ihr das Schnäppchen mitnehmen, da ein flexibler Vertragsbeginn bis 30.09.2022 möglich ist. Einziger Wermutstropfen: 5G ist bei diesem Tarif nicht enthalten.

