„50 Cent“-Zitate: 22 Sprüche über Mut, Erfolg und Durchhaltevermögen

Ein turbulentes Leben mit mehreren Gefängnisstrafen und einer schweren Jugend. 50 Cent gilt als einer der bekannteren Namen im Hip-Hop. Neben der Musik, ist der Rapper auch im Filmgeschäft und hat mehrere Bücher veröffentlicht – reichlich Material für Zitate von 50 Cent.

Curtis Jackson III., so sein bürgerlicher Name, hat einen stolperigen Start in das Leben gehabt. Der Tod seiner Mutter und frühe Berührungspunkte mit dem Drogenhandel, ebneten keinen einfachen Weg für das, zu dem Zeitpunkt, junge Kind.

Anzeige

Es folgten mehrere kurze Gefängnisaufenthalte und ein längerer Aufenthalt nachdem Jackson 18 Jahre alt wurde. Doch auch danach war noch nicht Schluss. Mit dem ersten Plattenvertrag in der Tasche, kam weiterer Ärger. Noch vor der Veröffentlichung seines Debütalbums im Jahr 2000, wurde der Rapper mit Messern attackiert – dicht gefolgt von einer Schießerei, bei der 50 Cent neun Mal getroffen wurde.

Heute ist der Rapper aus seiner Privatinsolvenz gekommen und veröffentlicht vereinzelt noch Musik und wirkt in Filmen mit.

Anzeige

Die bekanntesten „50 Cent“-Zitate

„Du solltest nicht mit Steinen werfen, wenn du in einem Glashaus lebst, und wenn du einen Glaskiefer hast, solltest du auf deinen Mund achten, denn ich zerbreche dir das Gesicht.“

„Zeig keine Liebe, denn Liebe kann dich umbringen.“

„Ich liebe dich wie ein dickes Kind Kuchen liebt“

„Die Realität hat ihre eigene Macht – du kannst ihr den Rücken kehren, aber am Ende wird sie dich finden, und deine Unfähigkeit, damit klarzukommen, wird dein Ruin sein.“

„Was diejenigen, die untergehen, von denen, die sich aus Widrigkeiten erholen, unterscheidet, ist die Stärke ihres Willens und ihr Hunger nach Macht.“

„Liebe deine Feinde und hasse deine Freunde, deine Feinde bleiben die gleichen, deine Freunde ändern sich immer“

„Es geht nicht um den Hund im Kampf, es geht um den Kampf im Hund!“

„Jedes Negative ist etwas Positives. Die schlechten Dinge, die mir passieren, mache ich irgendwie gut. Das bedeutet, dass du nichts tun kannst, was mir wehtun könnte.“

„Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Driften aufzuhören und aufzuwachen – um sich selbst, die Menschen um einen herum und die Richtung, in die man geht, in einem möglichst kalten und brutalen Licht einzuschätzen. Ohne jegliche Angst.“

„Ein Leben am Limit. Ich bin nur frei, weil ich keine Angst habe. Alles, wovor ich Angst hatte, ist mir bereits passiert.“

„Für die Griechen war die grundlegendste Energie der Welt ein Kampf zwischen zwei Kräften. Eine Debatte war ein Streit zwischen zwei Personen über eine Idee. Sport ist ein Kampf zwischen Energie und Müdigkeit. Lernen ist ein Kampf zwischen ihnen und dem Material. Jeder neue Tag ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit.“

„Angst dominiert das Leben der meisten Menschen. Angst vor Verlust. Angst vor dem Scheitern. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor Einsamkeit.“

„Ängste sind eine Art Gefängnis, das einen in einem begrenzten Handlungsspielraum einschränkt. Je weniger Angst du hast, desto mehr Kraft wirst du haben und desto erfüllter wirst du leben.“

„Ereignisse im Leben sind weder negativ noch positiv. Sie sind völlig neutral. Das Universum kümmert sich nicht um dein Schicksal; es ist gleichgültig gegenüber der Gewalt, die dich treffen könnte, oder gegenüber dem Tod selbst. Dinge passieren einfach. Es ist dein Verstand, der sie als negativ oder positiv interpretiert.“

„Ich nehme den Wert harter Arbeit äußerst ernst. Ich glaube, dass es nicht nur Erfolg, sondern auch Glück schafft. Man kann nie zufrieden sein, wenn man sich nicht einer Sache widmet, für die man eine Leidenschaft hat.“

„Die Öffentlichkeit hat nie Unrecht. Wenn die Leute nicht auf das reagieren, was du tust, sagen sie dir etwas laut und deutlich. Du hörst einfach nicht zu.“

„Wahre Erfüllung und Glück kann man nur dann erlangen, wenn man die Leistung genießt, die man selbst erreicht hat.“

„Ich hasse einen Lügner mehr als einen Dieb. Ein Dieb ist nur hinter meinem Gehalt her, ein Lügner ist hinter meiner Realität her.“

„Der beste Weg, eine Angst zu überwinden, die einen zurückhält, besteht darin, sie zunächst anzuerkennen und dann einen Plan zu entwickeln, um sie zu überwinden.“

„Du wirst nur so stark sein wie die schwächste Person in deiner Crew.“

„Das Ziel ist nicht nur, erfolgreich zu sein. Es geht auch darum zu lernen, wie man diesen Erfolg aufrechterhalten kann.“

„Wenn du einen Hund hast, fütterst du ihn, wenn nicht, tust du es nicht.“

Anzeige

Eine Legende des Hip-Hops, der mit seinen Songzeilen überzeugte. Hier sind die besten Zitate von Tupac Shakur:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.