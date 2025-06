56 als Vorwahl? Wer ist am Telefon und steckt Betrug dahinter?

Immer wieder ist von Fake-Anrufen aus dem Ausland zu hören. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Doch woher stammen Anrufer mit der Vorwahl 56 eigentlich?

Vorwahl 56 – woher kommt die Nummer?

Anrufe mit der Vorwahl 56 habt ihr noch nie bekommen? Es gibt immer ein erstes Mal. Umso besser, wenn ihr sofort wisst, wer am Telefon sein könnte und was am besten zu tun ist. Anrufe mit der Ländervorwahl 0056/+56 stammen aus Chile.

Kennt ihr niemanden in Chile und könnt euch auch sonst nicht erklären, dass euch jemand aus diesem Land unbedingt sprechen möchte, ignoriert den Anruf besser und ruft nicht zurück, denn es könnte sich um einen Betrugsversuch handeln.

Warum könnte mich jemand aus Chile anrufen?

Die erste Überlegung ist natürlich, ob ihr jemanden aus Chile kennt oder ob sich Familienangehörige, Freunde oder Verwandte gerade in Südamerika aufhalten. Dann kann es durchaus passieren, dass es sich um einen seriösen Anruf aus dem Urlaubsland handelt.

Ist dies nicht der Fall, könnte es um einen geschäftlichen Kontakt gehen. Habt ihr etwas in Chile gekauft oder unterhaltet anderweitig Geschäftsbeziehungen dorthin? Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ihr selbst in Kürze nach Chile reisen wollt und einen Anruf von einem Hotel aus dem Zielland bekommt. In diesem Fall steckt kein Betrug dahinter.

Vorwahl 56 – Fake-Anrufe aus Chile erkennen

Es ist nicht immer leicht, einen Fake-Anruf sofort zu erkennen. Weit verbreitet sind sogenannte Ping-Anrufe. Das Telefon klingelt dabei nur kurz und ihr schafft es nicht an die Strippe. Das Ziel der Betrüger ist euer Rückruf. Wenn das passiert, landet ihr in einer Warteschleife und müsst mit teuren Gebühren rechnen.

Kann ein Anruf mit der Vorwahl 56 auch aus Deutschland kommen?

Die Ländervorwahl für Deutschland ist die 0049 oder + 49. Allerdings können Anrufe aus Chile leicht mit einem Anruf aus Deutschland verwechselt werden. Erscheint die Vorwahl 0561 auf dem Display, stammt der Anruf aus Kassel.

Auch folgende deutsche Städte haben eine ähnliche Vorwahl:

05641 – Warburg

05622 – Fritzlar

05624 – Bad Emstal

05621 – Bad Wildungen

Rufnummern mit der Ländervorwahl 56 stammen aus Chile. Lässt sich ein privater oder geschäftlicher Anruf aus dem Land nicht erklären, seid vorsichtig. Dann könnte es Betrug sein. Ignoriert den Anruf besser und sperrt die Nummer in euren Kontakten.