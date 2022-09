Wenn ihr auf der Suche nach einem Handytarif mit viel 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz seid, solltet ihr aktuell bei Klarmobil vorbeischauen. Die Freenet-Marke feiert Geburtstag und hat im Zuge dessen die „Allnet Flat 40 GB“ massiv im Preis gesenkt.

Klarmobil: 5G-Tarif mit 40 GB im Vodafone-Netz für 30 €

Bei Klarmobil könnt ihr euch gerade die „40 GB Allnet Flat“ im Vodafone-Netz für monatlich nur 29,99 Euro sichern (Angebot bei Klarmobil ansehen). Regulär kostet der Tarif 49,99 Euro – ihr spart jeden Monat also 20 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, danach kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf den Normalpreis von 49,99 Euro. Das Besondere an dem Deal ist, dass es sich um einen 5G-Tarif handelt, der selten so günstig im Vodafone-Netz angeboten wird. Zudem entfällt der Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Klarmobil (Freenet)

Tarif: 40 GB Allnet Flat

Netz: Vodafone

40 GB 5G -Datenvolumen (max. 150 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 150 MBit/s) Allnet-/SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Grundgebühr: 29,99 Euro im Monat

im Monat Anschlusspreis entfällt

Für wen eignet sich der 5G-Tarif im Vodafone-Netz?

Das Tarif-Schnäppchen von Klarmobil eignet sich für alle, die bereits ein Handy besitzen und bei denen das Vodafone-Netz gut ausgebaut ist. Checkt vor Abschluss eines Handyvertrags mit 24 Monaten Laufzeit immer vorher, ob ihr auch guten Empfang bei euch zu Hause im jeweiligen Netz habt. Darüber hinaus bietet das Angebot ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinsichtlich des Datenvolumens. 40 GB für rund 30 Euro bedeutet, dass ihr deutlich unter 1 Euro pro GB bezahlt – günstiger im 5G-Netz von Vodafone geht aktuell kaum. Wer flexibel bleiben möchte und einen monatlich kündbaren SIM-only-Tarif bevorzugt, sollte das Angebot von SIMon kennen – allerdings ohne 5G:

