„7 vs. Wild“ Staffel 5: Was bisher zur neuen Staffel bekannt ist

„7 vs. Wild“ gehört zu einer der beliebtesten YouTube-Shows. Eine fünfte Staffel erwarten Fans sehnlichst, Fritz Meinecke hat schon eine Wunschvorstellung.

Fritz Meinecke wünscht sich „Elite-Staffel“

„7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke würde mit der fünften Staffel am liebsten zurück zu den Wurzeln der Show zurückkehren. In einem Streamausschnitt (via YouTube) beschreibt Fritz Meinecke, wie er sich eine sogenannte „Elite-Staffel“ vorstellt. Die Teilnehmer sollten sich aus absoluten Survival-Profis (und einem Influencer) zusammensetzen. Dafür nennt Fritz Meinecke folgende Namen:

Stefan Hinkelmann (Teilnehmer aus Staffel 4)

Joe Vogel (Gewinner der Staffel 4)

Survival Mattin (Teilnehmer in Staffel 1 und 3)

Otto Bulletproof (Sieger der Staffel 2)

Sebo (Survival-Experte)

Robert Marc Lehmann (Meeresbiologe, YouTuber)

Ronny Berger (Influencer)

Weiter soll es einen Pool an 50 Gegenständen geben, aus denen die Teilnehmer ihre sieben Gegenstände aussuchen können. Anstatt von sieben Tagen Survival, sollen es 30 Tage sein. Damit würde Fritz Meinecke, zumindest hinsichtlich der Anzahl der Gegenstände und der Auswahl der Teilnehmer, zu der ursprünglichen Grundidee der YouTube-Show zurückkehren.

Im Video könnt ihr selbst einen Blick in Meineckes Stream werfen.

„7 vs. Wild“ – die Live-Show

2026 geht „7 vs. Wild“ sogar auf Tour. Es soll eine Live-Show stattfinden, mit der Fans einen Einblick hinter die Kulissen der YouTube-Show bekommen können. Auch bisher unveröffentlichte Szenen aus vergangenen Staffeln sollen gezeigt werden. Doch nicht nur Zuschauen ist möglich, es kann auch interaktiv zur Show beigetragen und alle brennenden Fragen gestellt werden.

Auf der Showbühne werden verschiedene Teilnehmer der Staffeln zu Gast sein. Wer genau, das wird erst zu gegebener Zeit veröffentlicht. Mehr Informationen wie beispielsweise die genauen Daten und Tickets findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Community spekuliert schon

Auf Reddit gibt es schon die ersten Diskussionen über die „heiße“ Phase, falls dieses Jahr noch eine fünfte Staffel kommen soll. Bei den letzten Staffeln der Show wurden die Dreharbeiten häufig im April oder Mai erledigt, damit die fertigen Folgen dann im November und Dezember ausgestrahlt werden konnten. Demnach müssten zu dieser Zeit nun die Dreharbeiten stattfinden.

