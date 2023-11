70 € günstiger: Atari Retro-Konsole von LEGO jetzt im Angebot

Für alle Retro-Fans unter euch lohnt sich ein Blick in den Online-Shop von LEGO. Dort gibt es jetzt die Atari Retro-Konsole mit einem Rabatt von 70 Euro.

Der Atari 2.600 gehört zu den ikonischsten Konsolen überhaupt und gilt als absolutes Retro-Highlight unter Sammlern und Kennern. Und genau diese Konsole gibt es im offiziellen Online-Shop von LEGO für 70 Euro günstiger zu haben. Der Preis sinkt auf 167,99 Euro und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, endlich zuzuschlagen. Beachtet dabei, dass dieses einzigartige LEGO-Set lediglich via der LEGO-Webseite oder über ausgewählte Händler zur Verfügung steht.

Insgesamt spart ihr mit diesem Angebot 30 Prozent des eigentlichen Verkaufspreises. Der perfekte Moment, sollte euch noch ein schmuckes Geschenk für unter dem Weihnachtsbaum fehlen. Oder seid ihr vielleicht selbst ein Liebhaber vergangener Videospielkonsolen? Dann schlagt schnell zu, bevor das Angebot von LEGO wieder vorbei ist.

LEGO hat auch andere spannende Sets zu bieten. In unserem Video stellen euch unsere Kolleg*innen bei Familie.de zehn coole LEGO-Sets im Detail vor.

Atari 2.600 von LEGO: Was bringt die Klemmbausteinkonsole mit sich?

1977 kam mit der Atari 2.600 eine Konsole auf den Markt, die sich als wegweisend für alle weiteren Entwicklungen in der Videospielbranche herausstellen sollte. Das LEGO-Set zu diesem besonderen Gerät wartet nicht nur mit der Konsole an sich auf, sondern auch mit spannendem Zubehör, wie einzelnen Spielen in Form von sogenannten „Cartridges“. Was euch darüber hinaus mit dem LEGO-Set des Atari 2.600 erwartet, erfahrt ihr hier: