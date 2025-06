86 als Vorwahl? Wer ruft hier an und ist das seriös?

Telefonbetrug reißt nicht ab. Wer ist am Apparat, wenn die 86 als Vorwahl auf dem Display erscheint? Ist der Anruf seriös oder ist Vorsicht geboten?

Vorwahl 0086: Aus welchem Land kommt diese internationale Rufnummer?

Wenn ihr die Vorwahl 0086 auf dem Display findet, kommt der Anruf aus China. Das ist sicher ungewöhnlich, muss aber nicht immer in böser Absicht geschehen. In den meisten Fällen steckt hinter chinesischen Telefonnummern allerdings eine Betrugsmasche.

Daher solltet ihr überlegen, ob ihr jemanden kennt, der sich gerade in China aufhält oder ob ihr geschäftliche Kontakte dorthin unterhaltet, die einen Rückruf rechtfertigen. Wer sich in China um einen Job beworben hat, kann ebenfalls mit einem Anruf aus diesem Land rechnen, der keine getarnte Betrugsmasche ist.

Warum ruft eine unbekannte Nummer aus China an?

Handelt es sich um eine Betrugsmasche, ist das Ziel häufig, an geheime Daten wie Passwörter oder Kontonummern zu gelangen. Dabei sind sogenannte Ping-Anrufe weit verbreitet. Das Telefon klingelt nur ganz kurz. Daraufhin lest ihr die Vorwahl 0086 auf dem Display und ärgert euch, dass ihr den Anruf verpasst habt. Wer jetzt zurückruft, muss damit rechnen, eine Rechnung mit hohen Gebühren für internationale Anrufe zu bekommen und in Warteschleifen zu landen.

Am besten schützt ihr euch vor Fake-Anrufen aus China, wenn ihr sie einfach ignoriert und nicht zurückruft. Dann können keine Kosten entstehen. Besonders dreiste Betrüger werden es erneut versuchen. Davor schützt ihr euch, wenn ihr die Nummer sofort blockiert.

Vorwahl 86: Der Anruf kann auch aus Deutschland stammen

Auch in Deutschland ist die Vorwahl 86 verbreitet. Ihr erkennt sie an der fehlenden Null. Ein Anruf mit 086 als Vorwahl stammt nicht aus China, sondern aus dem tiefsten Bayern. Orte im Raum Traunstein besitzen diese Vorwahl: Traunstein hat die Vorwahl 0861. 08652 ist die Vorwahl von Berchtesgaden und ein Anrufer aus Freilassing gibt sich durch die 08654 zu erkennen.

Die internationale Vorwahl 0086 stammt aus China. Ruft die Nummer nicht zurück, wenn ihr euch den Anruf nicht erklären könnt. Nicht zu verwechseln sind Anrufe aus der Volksrepublik China mit der Vorwahl 086 für das Traunsteiner Umland. Dieser Anruf kommt aus Deutschland und ist vermutlich harmlos.