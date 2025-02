9,7 von 10 Sternen – Die beste „Buffy“-Folge kommt mit Ohrwurm-Garantie

Starke Frauenfiguren, innovative Erzählweisen und mutige Genre-Experimente – all das machte „Buffy – Im Bann der Dämonen“ zur Kultserie.

Die Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ brachte in ihren sieben Staffeln viele denkwürdige Episoden hervor und war ihrer Zeit oft voraus. Ein Blick auf die IMDb-Bewertungen zeigt, dass besonders eine Folge heraussticht: „Noch einmal mit Gefühl“ (Original: „Once More, with Feeling“) – die Musical-Episode. Einer der emotionalsten Songs der Folge: „Walk Through the Fire“, der von allen Darstellern interpretiert wurde. Diese Folge zählt zu den besten der gesamten Serie und genießt sowohl bei Fans als auch bei Kritikern große Beliebtheit.

Worum geht es in dieser besonderen „Buffy“-Folge?

„Noch einmal mit Gefühl“ ist Episode 7 der sechsten Staffel und gehört zu den absoluten Highlights der Serie. Die Folge verwandelt Sunnydale in eine Musical-Welt: Ein Dämon zwingt die Bewohner, ihre tiefsten Geheimnisse singend preiszugeben – mit dramatischen Konsequenzen. Buffy (Sarah Michelle Gellar) gesteht, dass sie nach ihrer Wiederbelebung innerlich tot ist, Tara (Amber Benson) erfährt von Willows (Alyson Hannigan, „How I Met Your Mother“) manipulativer Magie, und Xander (Nicholas Brendon) sowie Anya (Emma Caulfield) hinterfragen ihre Beziehung.

Diese Folge war für einige Darsteller eine besondere Herausforderung. Während Anthony Stewart Head, der den Wächter Giles verkörpert, bereits zuvor einen Gesangsauftritt in der Sendung hatte und Spike-Darsteller James Marsters Frontman der Band „Ghost of the Robot“ war, gab es andere Darsteller für die das Singen etwas schwieriger war. Vor allem für Alyson Hannigan soll es herausfordernd gewesen sein, was sich auch in ihren kurzen Gesangsparts zeigt. Dennoch konnte man einmal mehr feststellen, wie talentiert der gesamte Cast der Serie ist. Die Folge erhielt auf IMDb eine herausragende Bewertung von 9,7 Sternen.

Ebenfalls mit 9,7 von 10 Sternen bewertet

Neben „Noch einmal mit Gefühl“ gibt es zwei weitere „Buffy“-Folgen, die ebenfalls eine 9,7-Bewertung auf IMDb haben: „Hush“ (Staffel 4, Episode 10) und „The Body“ (Staffel 5, Episode 16).„Hush“ gilt als eine der gruseligsten Episoden der Serie. Ein mysteriöser Fluch raubt den Bewohnern von Sunnydale die Stimme, während dämonische Wesen – die „Gentlemen“ – unbemerkt Menschen das Herz herausreißen. Da fast die gesamte Folge ohne gesprochene Worte auskommt, verlässt sich die Inszenierung auf Mimik, Körpersprache und Musik – ein gewagtes Konzept, das wirklich gut umgesetzt wurde. Diese Folge vereint Horror und Komödie perfekt, die Stille wird nicht ein einziges Mal langweilig.

„The Body“ hingegen ist eine zutiefst emotionale Folge, in der Buffy den plötzlichen Tod ihrer Mutter verarbeiten muss. Die Reaktionen der einzelnen Charaktere auf Joyce Summers Tod, allen voran von Buffy und Dawn, waren eindrucksvoll und glaubwürdig dargestellt, sodass die Folge auch für viele Fans zur emotionalen Herausforderung wurde. Ob Drama, Horror oder Musical – „Buffy“ bewies immer wieder, dass sie zu Recht Kultstatus hat. Aktuell wird ein Reboot laut Deadline immer wahrscheinlicher.

