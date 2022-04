Bei Nintendo fallen die Preise: Ab sofort müssen für die neu aufgelegte Version von Need for Speed Hot Pursuit nicht mehr 39,99 Euro bezahlt werden. Für kurze Zeit reichen auch 75 Prozent weniger aus, denn das Switch-Game steht für 9,99 Euro bereit. Alle DLCs sind mit dabei.

Nintendo Switch: Need for Speed Hot Pursuit Remastered für 9,99 Euro

Im eShop von Nintendo gibt es ein neues Angebot: Die Remastered-Variante von Need for Speed Hot Pursuit steht ab sofort für 9,99 Euro bereit. Eigentlich müssen für das Racing-Game ganze 39,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Wie immer gilt auch bei diesem Deal, dass er nicht ewig besteht. Der um 75 Prozent reduzierte Preis gilt nur bis zum 4. April. Lange sollten Interessierte also nicht überlegen.

Bei Need for Speed Hot Pursuit handelt es sich um das erste Game der Reihe überhaupt, das in einer neu aufgelegten Remastered-Version verkauft wird. Sie basiert auf den PS3-, Xbox 360- und PC-Versionen der ursprünglichen Veröffentlichung. Neben einer aufpolierten Grafik dürfen sich Käufer auch über einen plattformübergreifenden Mehrspielermodus freuen.

Am Prinzip hat sich aber nichts geändert: Mit den besten Sportwagen der Welt beweisen sich Spieler wahlweise als Cop oder Outlaw. Ein Arsenal taktischer Waffen hilft da in jedem Fall.

Alle DLCs sind mit von der Partie: Super Sports Pack, Lamborghini Untamed und Porsche Unleashed stehen hier aber nicht separat, sondern direkt in der Hauptkarriere zur Verfügung. Das bedeutet 30 neue Herausforderungen. Auch die Farbe der meisten Autos lässt sich ändern, nachdem ein entsprechendes Update im Februar 2021 veröffentlicht wurde (Quelle: Nintendo).

Mehr zum Game im Video:

Auf der Nintendo Switch steht die neu aufgelegte Version von Need for Speed Hot Pursuit seit November 2020 zur Verfügung. Das Originalspiel ist aber schon etwas älter, denn es kam bereits im Jahr 2010 auf den Markt.