Es ist wieder Freitag und Amazon startet wieder die 99-Cent-Aktion für Filme bei „Amazon Prime Video“. Wer Lust auf einen Streaming-Abend hat, bekommt also wieder die Gelegenheit, Filme für 99 Cent im Videoangebot bei Amazon auszuleihen.

Heute ist die Auswahl nicht ganz so riesig, aber für die kalten Wintertage findet sich sicherlich der eine oder andere Inhalt für den Zeitvertreib. Das Highlight an diesem Wochenende ist „Bullet Train“. Der Action-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle lief erst 2022 im Kino und ist jetzt kurzzeitig für 99 Cent bei Amazon als Leih-Version in UHD verfügbar.

Anders als in der Vergangenheit sind die 99-Cent-Filme bei Amazon nur noch für Mitglieder von „Amazon Prime“ verfügbar. Habt ihr kein Abo und einen spannenden Film in der aktuellen Aktion gefunden, könnt ihr euch für den Probemonat anmelden, um den Film auszuleihen.

Welche 99-Cent Filme lohnen sich heute bei Amazon Prime?

Die 99-Cent-Filme sind nicht Teil des regulären „Amazon Prime“-Angebots. Es kann aber durchaus sein, dass der eine oder andere Film bereits in der Vergangenheit kostenlos für Prime-Kunden verfügbar war oder zeitnah in das Prime-Programm aufgenommen wird. Dennoch könnt ihr hier für 99 Cent den einen oder anderen Klassiker oder Blockbuster finden, mit dem ihr euch günstig die Zeit vertreiben könnt. Falls ihr die Filme nicht über die Amazon-Apps auf dem Android-Smartphone und iPhone kaufen oder leihen könnt, nutzt die Browser-Version von Amazon.de am Handy.

An diesem Wochenende könnt ihr unter anderem folgende Filme leihen (in Klammern die IMDb-Wertung und das Release-Jahr zur Orientierung):

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. „Bullet Train“ für 0,99 Cent, den nehme ich mit. „Men: Was dich sucht, wird dich finden“ habe ich in der Sneak gesehen. Wer ausgefallenen Horror mag, kann hier reinschauen. Sonst ist auf den ersten Blick für mich nichts dabei. Habt ihr Empfehlungen?

Wo findet man die Filme für 99 Cent bei Amazon?

Auf einen Schlag seht ihr die Filme auf der entsprechenden Übersichtsseite.

Ihr könnt die aktuellen 99-Cent-Titel auch auf der Hauptseite von Amazon-Prime-Video sehen. Scrollt hier einfach nach unten, bis ihr den Abschnitt „Shop: Filme leihen für je 0,99 €“ entdeckt.

Alternativ steuert ihr den Shop für digitale Videos bei Amazon an. Dort findet ihr die Aktion ganz oben.

Die aktuelle Aktion läuft vom 20.01.2023 bis zum 22.01.2023 . Nach Sonntag findet ihr die Inhalte nicht mehr zum Preis von 0,99 Euro auf den Video-Seiten.

. Nach Sonntag findet ihr die Inhalte nicht mehr zum Preis von 0,99 Euro auf den Video-Seiten. Ihr könnt euch die Filme an diesem Wochenende sichern und habt dann 30 Tage lang, Zeit, sie anzuschauen .

. Einmal angefangen, habt ihr 48 Stunden zum Fertigschauen.

Wann gibt es 99 Cent-Filme und wie lange kann man sie ansehen?

Die 99-Cent-Filme gibt es in unregelmäßigen Abständen bei Amazon Prime, meist zum Monatsende. Die Aktion beginnt an ausgewählten Freitagen. Die Filme können dann bis Sonntagabend für 99 Cent ausgeliehen werden. Anders als in der Videothek müsst ihr die Inhalte aber nicht sofort anschauen.

Die Filme sind stattdessen 30 Tage lang in eurer Bibliothek gespeichert und können in diesem Zeitraum abgespielt werden. Sobald ihr die Wiedergabe startet, habt ihr 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr den 99-Cent-Film so oft ansehen, wie ihr möchtet. Falls es abzusehen ist, dass ihr die gebuchten Filme doch nicht schafft, anzusehen, könnt ihr sie in der Übersicht eurer Bestellungen stornieren. Das klappt aber nur, wenn ihr noch im Rahmen der 30-Tage-Frist seid. An anderer Stelle erklären wir euch, wie ihr die Filme auf einem Fernseher ansehen könnt.

