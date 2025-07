Ab Donnerstag nur 5,39 Euro: Lidl verkauft vielseitige Lampe zum Spottpreis

Ab Donnerstag bekommt ihr bei Lidl eine kleine und praktische Lampe. Sie spendet euch Licht an Orten, an denen ihr es am dringendsten braucht: im Kleiderschrank, über der Arbeitsplatte oder in der Abstellkammer. Für die Montage benötigt ihr weder handwerkliches Geschick noch einen Stromanschluss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl drückt den Preis: Diese Unterbauleuchte müsst ihr haben

Eine Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder löst ein Problem, das ihr vermutlich einfach hingenommen habt. Der Kleiderschrank ist riesig und gleicht einem schwarzen Loch, in dem eure Lieblingsshirts regelmäßig verschwinden? In der Küche ist es trotz Festtagsbeleuchtung so düster, dass ihr beim Gemüseschnippeln kaum etwas sehen könnt?

Anzeige

Wie schön wäre es doch, wenn von Zauberhand ein Licht angehen würde. Nichts leichter als das! Die Unterbauleuchte von LIVARNO home spendet überall da Licht, wo eine normale Beleuchtung fehlt – und das automatisch. Möglich macht es ein integrierter Sensor, der auf Bewegungen reagiert. Erhältlich ist die Leuchte ab dem 31. Juli 2025 in allen Lidl-Filialen zum unschlagbaren Preis von nur 5,39 Euro (im LIDL-Prospekt anschauen). Ihr bekommt die Unterbauleuchte aber auch im Lidl-Onlineshop.

Akku-Unterbauleuchte mit Bewegungssensor Stab oder Panel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2025 08:25 Uhr

Das Angebot gilt in allen Filialen in Kombination mit der Lidl-Plus-App. Daher solltet ihr an der Kasse auf keinen Fall vergessen, eure digitale Kundenkarte zu scannen. Sonst bezahlt ihr den Normalpreis in Höhe von 7,99 Euro. Ihr wollt nicht warten oder verpasst das Angebot? Bei Amazon bestellt ihr diese preisgünstige Alternative im Doppelpack für 12,98 Euro (auf Amazon ansehen).

LROLTEF Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder Aufladbar | LED | 21 cm | 1500mAh Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2025 08:19 Uhr

Anzeige

Warum lohnt sich der Kauf der Unterbaubeleuchtung?

Eine Unterbaubeleuchtung eignet sich für alle, die eine zusätzliche Beleuchtung im Schrank, in der Abstellkammer oder am Bett benötigen. Unter den Hängeschränken in der Küche angebracht, spendet die Lampe ausreichend Licht zum Schnippeln.

angebracht, spendet die Lampe ausreichend Licht zum Schnippeln. Die einfache Montage mit Klebemagneten kommt jenen zugute, die keine Lust auf Bohren haben oder handwerklich ungeschickt sind.

haben oder handwerklich ungeschickt sind. Ihr habt keine Steckdose in der Nähe? Die Unterbauleuchte funktioniert mit Akku. Ihr könnt sie einfach mit dem USB-Kabel aufladen.

Die Unterbauleuchte funktioniert mit Akku. Ihr könnt sie einfach mit dem USB-Kabel aufladen. Die Leuchte reagiert auf Bewegungen. Dadurch entfällt das Suchen nach der Fernbedienung oder dem Lichtschalter.

oder dem Lichtschalter. Die Unterbaubeleuchtung funktioniert nur, wenn ihr sie regelmäßig aufladet. Dafür müsst ihr sie mindestens einmal pro Woche abnehmen und für ein paar Stunden ans Ladekabel anschließen.

Anzeige

Die preisgünstige Unterbauleuchte von LIVARNO home spendet kaltweißes Licht mit circa 6.000 Kelvin (100 bis 200 Lumen) – ideal für Bereiche, die gut ausgeleuchtet werden müssen. Erhältlich sind zwei Ausführungen: ein schmales rechteckiges Panel mit 49 LEDs (L 30 x B 4 x H 1 cm) sowie eine stabförmige Leuchte mit 30 LEDs (L 31 x Ø 3 cm).

Jede Lampe hat ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff. Der integrierte Bewegungssensor ermöglicht eine automatische Beleuchtung. Die Leuchte befestigt ihr mit den magnetischen Klebepads an einer sauberen, glatten Oberfläche oder verwendet die mitgelieferten Schrauben.

Der integrierte Lithium-Ionen/-Polymer-Akku (3,7 V/1,8 bzw. 1,1 Ah) versorgt die Lampe zuverlässig mit Energie. Neigt sich diese dem Ende zu, ladet ihr die Schrankbeleuchtung mit dem mitgelieferten 30 Zentimeter langen USB-Ladekabel auf. Dank der Magnethalter könnt ihr die Leuchte jederzeit bequem zum Aufladen abnehmen.

Käufer schätzen die Funktionalität

Die LED-Unterbauleuchte von LIVARNO home ist schon längere Zeit der Renner bei LIDL. Entsprechend positiv sind die Bewertungen im Onlineshop: 4,5 von 5 Sternen. Käufer loben neben der einfachen Montage das kompakte Design der Leuchte und das helle Licht. Was viele feststellten: Trotz des kleinen Preises überzeugt die Schrankbeleuchtung mit langlebiger Qualität.

Anzeige

Preisgünstige Alternative im Doppelpack

Wer nicht auf das Angebot von Lidl warten möchte oder beim Besuch in der Filiale leer ausgeht, sollte sich diese Alternative bei Amazon anschauen: Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder im preiswerten Doppelpack (bei Amazon anschauen) funktioniert genauso wie die LED-Unterbauleuchte von Lidl, überzeugt allerdings mit ein paar praktischen Zusatzfunktionen.

Erwähnenswert sind die drei Betriebsmodi. Per Tastendruck entscheidet ihr selbst, ob das Licht dauerhaft brennt, der Sensor nur am Tag oder auch in der Nacht auf Bewegungen reagiert. Ein weiterer Vorteil: Die Helligkeit der Lampe lässt sich individuell einstellen. Durch langes Drücken auf den Regler könnt ihr das Licht dimmen.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.