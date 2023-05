„John Wick“ bleibt vor allem durch seine Einsatzbereitschaft und knallharten Kampftechniken in Erinnerung. Dieser Cop setzt noch einen drauf.

Manche Schauspieler*innen machen den Anschein, als gäbe es ein bestimmtes Genre nur für sie. Seien es Adam Sandler und Comedy, Keira Knightley und Drama oder Keanu Reeves und Action. Das passt einfach. Ehe er sich als berüchtigter Auftragskiller „John Wick“ einen Namen machte, strebte Reeves eine Karriere als LAPD-Cop an und sorgte ebenfalls für reichlich Action und Wirbel. Den schon fast vergessenen Action-Thriller „Street Kings“ mit Reeves könnt ihr ab Freitag, 26. Mai 2023, im Streaming-Abo auf Disney+ anschauen.

Das erwartet euch beim Action-Thriller „Street Kings“

Vor allem erwartet euch eine absolute Top-Besetzung. Zwar übernimmt Reeves die Hauptrolle von LAPD-Cop Ludlow, jedoch glänzen die Nebenrollen mit Forest Whitaker als Ludlows Vorgesetzter, Hugh Laurie als Ermittler der Internen und Terry Crews als ermordeter Partner Ludlows nicht weniger. Außerdem hüpft Chris Evans, der spätestens als „Captain America“ große Bekanntheit erlangte, ab und an gekonnt durch das Bild. Alle, die Filme wie „Training Day“ und „S.W.A.T.“ von Regisseur David Ayer bereits gefeiert haben, dürfen sich darüber freuen, dass besagter Regisseur auch für „Street Kings“ verantwortlich war. Der Film ist für echte Action-Liebhaber*innen ein absoluter Must-Watch!

„The Equalizer“-Star als Rache-Engel

Vermutlich ist nur den wenigsten Action-Fans die „John Wick“-Reihe nicht bekannt. Doch das, was Reeves in bisher vier Teilen gekonnt meisterte, schaffen auch andere Filmfiguren. Mit „The Equalizer“ sucht Denzel Washington, der bereits unter anderem in „Training Day“ (im Streaming-Abo bei Netflix) überzeugte, nach der Gerechtigkeit. Für alle, die „Street Kings“ schon kennen oder danach noch mehr Revenge-Action wollen, stellen „The Equalizer“ und „The Equalizer 2“ eine gute Streaming-Alternative dar. Netflix bietet euch im Streaming-Abo die Möglichkeit, den ersten und den zweiten Teil der Reihe anzuschauen. 2023 wird mit „The Equalizer 3“ im Übrigen der dritte und finale Teil folgen.

