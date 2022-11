Der Winter steht vor der Tür und damit eine herausfordernde Zeit für alle Deutschen. Durch die gestiegenen Heizkosten wird weniger geheizt und die Gefahr von Schimmel in den Wohnräumen steigt. Um das Risiko zu mindern, solltet ihr euch ein Thermo-Hygrometer kaufen. Aldi Süd bietet diese im Dreierpack besonders günstig an.

Aldi verkauft Thermo-Hygrometer für 9,99 Euro

Die hohen Preise für Gas werden in diesem Winter dafür sorgen, dass viele Menschen viel weniger heizen werden, um Geld zu sparen. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass in Wohnungen und Häusern keine Mindesttemperatur mehr erreicht werden muss, um Schäden durch Schimmel zu vermeiden. Für die Bausubstanz des Hauses und eure Gesundheit solltet ihr trotzdem darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht zu hoch wird und sich so Schimmel an den Wänden bilden kann. Dafür solltet ihr ein Thermo-Hygrometer nutzen. Diese zeigen die Luftfeuchtigkeit im Raum an. Aldi Süd verkauft sie ab dem 17. November im Dreierpack für nur 9,99 Euro in den Filialen.

Aldi verkauft Thermo-Hygrometer im Dreierpack für nur 9,99 Euro. (Bildquelle: GIGA)

Ihr stellt einfach in jeden Raum der Wohnung oder des Hauses so ein Thermo-Hygrometer und seht nicht nur die aktuelle Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Ein Smiley zeigt an, ob die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Dann solltet ihr kurz ordentlich durchlüften. Durch kurzes Lüften kühlen die Wände nicht aus und nur die Luft wird ausgetauscht. So kann sich im Endeffekt kein Schimmel an euren Wänden bilden, selbst wenn ihr nicht mehr so stark heizt.

So spart ihr beim Einkaufen:

Alternativen sind deutlich teurer

Thermo-Hygrometer sind aktuell besonders beliebt, weil viele Menschen die Luftfeuchtigkeit in Räumen besser im Blick haben wollen. Aldi Süd verlangt für drei Geräte nur 9,99 Euro. Bei Amazon müsst ihr für ein gutes Modell über 10 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen). Im Dreierpack wird es noch einmal deutlich teurer (bei Amazon anschauen). Wie genau die Aldi-Thermo-Hygrometer messen, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass ihr dadurch besser seht, wann ihr lüften müsst. Und da sind die 10 Euro gut investiert.