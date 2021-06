Das Wetter wird von Tag zu Tag besser und damit auch der Drang, eine schöne Radtour zu machen. Wenn man längere Strecken fahren möchte, bietet sich ein E-Bike an. Da passt es doch ganz gut, dass Aldi Süd ab heute ein wirklich schönes Retro-E-Bike zu einem attraktiven Preis anbietet.

Aldi verkauft Retro-City-E-Bike für 999 Euro

Originalartikel:

Pedelecs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wer etwas Besonderes sucht, der kann ab dem 24. Juni 2021 bei Aldi Süd zuschlagen. Dort wird nämlich ein schickes E-Bike in Retro-Optik verkauft. Es handelt sich um das Geniesser e9.1 von Prophete. Dieses kostetet bei anderen Händlern wie MediaMarkt 1.179 Euro, ist dort aktuell aber nicht zu bekommen. Aldi verlangt für das City-E-Bike in dieser besonderen Ausführung nur 999 Euro. Da der Kauf über den Onlineshop abläuft, muss man das Rad auch nicht abholen beim Discounter, sondern kann es sich kostenlos nach Hause liefern lassen.

Optisch ist das E-Bike von Aldi natürlich ein echter Hingucker. Technisch bekommt man eine solide Basis-Ausstattung, die nicht auf dem neuesten Stand ist. Der Akku von Samsung ist unter dem Gepäckträger statt im Rahmen verbaut. Der Antrieb befindet sich zudem im Vorderrad statt in der Nabe. Der Fahrer oder die Fahrerin wird dadurch gefühlt also gezogen. Ansonsten ist am Rad alles dran, was man für den Alltag benötigt. Man hat mehrere Fahrstufen zur Verfügung, eine komplette Beleuchtung und natürlich Schmutzfänger. Aldi gibt die Reichweite mit bis zu 120 km an. Realistischerweise kann man bei einer höheren Unterstützungsstufe von der Hälfte ausgehen. Es ist zudem eine Schiebehilfe integriert. Der Discounter gibt drei Jahre Garantie, wobei der Akku zwei Jahre abgedeckt ist und der Rahmen zehn Jahre. Gilt natürlich nicht für Verschleißteile.

In diesem Video verraten wir euch sieben Dinge, dir ihr noch nicht über Aldi wusstet:

Für wen lohnt sich der Kauf des Retro-E-Bikes von Aldi?

Im Grund für alle, die kein normales E-Bike suchen, sondern durch eine besondere Optik aus der Masse hervorstechen wollen. Der Preis von 999 Euro für dieses Modell geht absolut in Ordnung. Aktuell sind Pedelecs extrem stark nachgefragt, wodurch die Preise massiv gestiegen sind. Man bekommt zwar nicht die neueste Technik, für kleinere Touren reicht dieses Modell aber absolut aus. Alternativen sind deutlich teurer.