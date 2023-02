Der nächste Sommer kommt – und damit wieder die Zeit von Hitzewellen, die dem Garten zusetzen. Damit aus dem satten Grün kein staubtrockenes Gelb wird, ist regelmäßiges Wässern das A und O. Genau dafür bietet Lidl ab heute das passende Produkt an. Mit 17,99 Euro ist der Preis erstaunlich günstig.

Zwitschernde Vögel, duftende Blumen und süße Bienen, die emsig ihrer Aufgabe nachgehen: Ein schöner Garten ist Balsam für die Seele. Hinter der Erholung steckt aber auch harte Arbeit. Vor allem das Wässern ist lästig, denn wer will schon stets mit Gartenschlauch oder Gießkanne unterwegs sein? Eine automatische Bewässerung schafft hier Abhilfe. Einen Bewässerungscomputer verkauft ab heute Lidl.

Lidl verkauft Bewässerungscomputer für 17,99 Euro

Günstige 17,99 Euro will Lidl für den Bewässerungscomputer von Parkside haben. Alternativen auf Amazon kosten oft mehr. Der Bewässerungscomputer beherrscht insgesamt sechs Bewässerungszeitpläne mit einer Bewässerung von 1 Minute bis rund 10 Stunden. Der Rhythmus kann dabei von täglich bis wöchentlich eingestellt werden.

PARKSIDE Bewässerungscomputer, mit 6 Bewässungszeitplänen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2023 16:40 Uhr

Clever ist die manuelle Wasserentnahme per Knopfdruck. So müssen Hobbygärtner nicht das Gerät abschrauben, wenn sie mal kurz etwas Wasser benötigen. Das nach IPX4 Spritzwasser-geschützte Gehäuse sorgt dafür, dass der Bewässerungscomputer auch unter Nässe seinen Dienst verrichtet. Geeignet ist der Gartenhelfer für gängige Wasserhähne mit 33,3-mm-Gewinde (G1“). Ein Adapter auf 26,5-mm-Gewinde (G3/4″) liegt im Lieferumfang bei. Dank Clicksystem ist der Bewässerungscomputer mit gängigen Schlauchsystem kompatibel. Einige davon bietet Lidl ebenfalls an:

PARKSIDE Bewässerungsanschlüsse, Schlauch-Systeme 13 mm (1⁄2") Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2023 16:40 Uhr

Der Bewässerungscomputer sowie die Schlauchsysteme sind ab heute (20.2.) bei Lidl in den Filialen erhältlich. Alternativ auch im Onlineshop, dann kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzu.

Aldi bietet LED-Orientierungsleuchte an

Bei Konkurrent Aldi gibt es ab heute ebenfalls neue Aktionsware. Für nur 7,99 Euro bietet der Discounter eine LED-Orientierungsleuchte an. Stolpern in der Dunkelheit gehört damit im Idealfall der Vergangenheit an.