Wer sich ein neues Samsung-Handy kaufen möchte, kann ab sofort bei Lidl zuschlagen. Der Discounter verkauft ein günstiges Modell mit praktischem Zubehör zu einem sehr guten Preis. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy A20e mit Zubehör für 149 Euro

Bei Lidl gibt es ab heute ein Samsung-Bundle mit Handy und Zubehör für 149 Euro im Angebot. Das Paket kann ab sofort im Onlineshop und in den Filialen vor Ort gekauft werden. Wer online zuschlagen möchte, muss noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro bezahlen. Man bekommt ein nettes Paket, das aus folgenden Komponenten besteht:

Samsung Galaxy A20e

Original Samsung Case

Original Samsung Schutzfolie

Norton Antivirus (5 Geräte, 1 Jahr Laufzeit)

Lidl Connect Starterpaket mit 10 Euro Guthaben

Im Einzelkauf kostet das Samsung-Handy allein schon 139 Euro bei Amazon. Für 10 Euro mehr bekommt ihr bei Lidl aber direkt eine passende Hülle, die Schutzfolie und eine SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben im Vodafone-Netz. Norton Antivirus kostet natürlich auch etwas, macht auf einem Android-Handy aber keinen großen Sinn. Ist natürlich trotzdem nett, dass es dabei ist, kann in die Rechnung aber nicht wirklich einfließen. Im Endeffekt spart man also um die 20 Euro – was in der Preisklasse des Handys schon ziemlich viel ist. Man bekommt direkt das ganze Paket und muss sich nichts mehr zusätzlich besorgen.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-Handys bei Lidl?

Das Samsung Galaxy A20e ist ein Einsteiger-Smartphone, das nicht mehr der neuesten Generation entspricht. Der Nachfolger Galaxy A21s kostet mit 139 Euro bei Saturn in etwa genau so viel, bietet aber eine bessere Ausstattung. Man bekommt halt kein Zubehör dazu und muss sich dann eine Prepaid-Karte kaufen. Wer das nicht möchte, greift als Smartphone-Einsteiger zum Angebot bei Lidl. Wer lieber ein aktuelleres Modell haben möchte, kauft das Galaxy A21s bei Saturn und das Zubehör einzeln. Ist nur etwas mehr Aufwand mit minimal höheren Kosten.