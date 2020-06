Wer ordentlich grillen möchte, benötigt einen anständigen Grill. Bei Aldi kann man ab morgen mit dem Enders Boston Black 4 IK Turbo einen echten Marken-Grill mit zusätzlichem Infrarotbrenner zum absoluten Bestpreis kaufen. GIGA hat die Details für euch.

Enders Boston Black 4 IK Turbo für 379 Euro bei Aldi

Wer sich einen anständigen Gasgrill kaufen möchte, muss nicht gleich 1.000 Euro ausgeben. Es gibt günstigere Alternativen, die ebenfalls eine überzeugende Leistung bringen. So beispielsweise der Enders Boston Black 4 IK Turbo, den Aldi ab dem 15. Juni 2020 zum Preis von nur 379 Euro verkauft. Im Preisvergleich muss man mindestens 400 Euro bezahlen. Bei bekannten Händlern wie Amazon sogar 445 Euro. Aldi übertrifft einfach alle Händler und liefert den großen Gasgrill sogar kostenlos nach Hause. Der Verkauf findet nämlich über „Aldi liefert“ statt.

Die Features des Enders Boston Black 4 IK Turbo vorgestellt:

Der Enders Boston Black 4 IK Turbo ist nicht nur ein einfacher Gasgrill mit vier Brennern, sondern auch noch mit einem seitlichen Infrarotbrenner ausgestattet. Diesen kann man zum zusätzlichen Anbraten oder Grillen an einem Drehspieß verwenden. In der „Turbo Zone“ wird das Grillgut scharf angebraten und kann dann in einem anderen Bereich der Garzone finalisiert werden. Die große Grillfläche aus Edelstahl lässt sich einfach reinigen. Auf dem seitlichen Kocher kann man noch etwas zubereiten. Die Gesamtleistung des Grills liegt bei 21,85 kW. Die Gasflasche kann unten verstaut werden.

Gasgrill bei Amazon kaufen

Diese Grill-Gadgets kann man gebrauchen:

Bilderstrecke starten (19 Bilder) Die besten Grill-Gadgets für den Sommer

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Gasgrills?

Für alle, die sich nicht den günstigsten Gasgrill auf dem Markt kaufen, aber trotzdem nicht zu viel ausgeben wollen. Der Infrarotbrenner erweitert das Spektrum an Gerichten, die auf dem Gasgrill zubereitet werden können. Man bekommt zudem Markenware, die sich bewährt hat. Der Enders Boston Black 4 IK Turbo ist zum Preis von 379 Euro bei Aldi inklusive kostenloser Lieferung ein guter Deal. Die Garantie liegt bei drei Jahren.