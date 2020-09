Aldi bietet ab morgen wieder einen Smart-TV an. Der Medion X16500 kommt auf eine Diagonale von satten 164 Zentimeter (65 Zoll) und löst mit 4K auf. HDR und Dolby Vision sind auch mit dabei. Lohnt sich das Angebot für 569 Euro?

ALDI Facts

Smarter TV bei Aldi Süd: Medion X16500 im Angebot

Rund drei Monate nachdem der Medion X16500 bei Aldi Nord bereits angeboten wurde, legt Aldi Süd den Fernseher neu auf. Ab dem 24. September gibt es den gewaltigen 4K-TV für 569 Euro. Er kann über den Lieferdienst „Aldi liefert“ online bestellt werden. In den Filialen wird es den Smart-TV nicht direkt geben, stattdessen gibt es einen Gutschein für den Online-Shop.

Der Medion X16500 kommt auf eine Bilddiagonale von 65 Zoll oder 164 Zentimeter. Die maximale Auflösung gibt der Hersteller mit 3.840 x 2.160 Pixel an, das Bildformat selbst liegt bei den üblichen 16 zu 9. Das LC-Display verfügt über LED-Backlight, der Motion Picture Index liegt bei 1.600. Stereo-Lautsprecher sind mit von der Partie.

Bei den Smart-TV-Funktionen gibt es vorinstallierte Apps wie Netflix und Amazon Prime Video, digitales Fernsehen kann in HD-Qualität via Kabel, Satellit sowie terrestrisch (via DVB-T2 HD) über den integrierten HD-Triple-Tuner empfangen werden. Über „Micro Dimming“ sollen Bilder noch detailreicher angezeigt werden.

Auf der Rückseite gibt es eine optionale LAN-Verbindung, vier HDMI-Eingänge sowie zwei USB-Anschlüsse. Der Fernseher hat die Energieeffizienzklasse A+ bekommen. Über die „Medion Life Remote App“ kann ein Smartphone oder Tablet als Fernbedienung fungieren. Sie ist für iOS und Android verfügbar.

Die kleinere Version Medion Life X15515 kann sich auch sehen lassen:

Medion X16500 bei Aldi Süd: Lohnt sich das Angebot?

Bei einem derart großen Fernseher sollte vorher geklärt werden, ob es genügend Abstand zum Sofa gibt. Mindestens drei Meter sollten hier zur Verfügung stehen. Bei einem Preis von 569 Euro kann sich das Angebot durchaus lohnen, falls es ein besonders großes Smart-TV mit LC-Display sein soll. Für einen ähnlichen Preis gibt es alternativ den Grundig Vision 7, der ebenfalls 65 Zoll und 4K-Auflösung bietet.