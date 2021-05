Die Grillsaison 2021 steht vor der Tür und damit die Frage, ob es der alte Gasgrill noch ein Jahr macht oder man sich direkt ein neues Modell kaufen sollte. Bei Lidl gibt es ab morgen einen interessanten Gasgrill im Angebot, der eine gute Ausstattung besitzt und nur 250 Euro kostet. Besonders der Infrarot-Grill könnte hier den Ausschlag zum Kauf geben.

Lidl verkauft Gasgrill mit 800-Grad-Turbo-Zone für 249 Euro

Jeder kennt die 800-Grad-Grills, die es mittlerweile zum günstigen Preis gibt. Damit lassen sich Steaks perfekt karamellisieren und der Geschmack so einfangen. Genau so ein Infrarot-Grill mit 4,3 kW, der bis zu 800 Grad erreicht, ist im Gasgrill von Tepro an der Seite verbaut, der ab dem 10.05.2021 bei Lidl im Laden für 249 Euro verkauft wird. Doch das war es noch nicht. Im Garraum gibt es vier Brenner, die zwei Grillzonen erzeugen. Einmal die Powerzone mit zwei 4,5-kW-Brennern, die sehr hohe Temperaturen erreichen können, sowie den Allround-Grill, wo das andere Grillgut, das nicht so viel Hitze verträgt, zubereitet werden kann. Eine stufenlose Steuerung erlaubt es, die Temperaturen genau an das Grillgut anzupassen. Dabei zeigt ein LED-Kontrolllicht an, welche Brenner eingeschaltet sind.

Zur weiteren Ausstattung des Tepro-Gasgrills von Lidl gehört das Rost-in-Rost-System, mit dem man verschiedene Roste einlegen kann, um unterschiedliche Speisen zuzubereiten. Die Auswahl an Zubehör ist entsprechend groß. Die Gasflasche mit 5, 8 der 11 kg kann unter dem Grill verstaut werden. Dieser steht auf Rollen und kann so einfach auf Terrasse oder Balkon bewegt werden. Im Lieferumfang befinden sich ein Schlauch, der Druckminderer und eine witterungsbeständige Abdeckplane. Man bekommt also das volle Paket.

Für wen lohnt sich der Kauf des Lidl-Gasgrills?

Im Grunde für alle, die einen nicht zu teuren Gasgrill haben wollen, der aber auch einige Besonderheiten drauf hat. Gerade die Turbo-Zone mit 800 Grad zum Anbraten ist etwas Besonderes in der Preisklasse. Man hat genug Platz, um mehrere Leute zu versorgen und die Qualität ist bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro auch nicht zu schlecht. Wer mehr erwartet, muss natürlich mehr ausgeben. Es gibt aber auch noch viel schlechtere Gasgrills. Hier liegen wir im Mittelfeld und Lidl verlangt mit 249 Euro einen günstigen Preis dafür.