ABBA zählt zu den bekanntesten schwedischen Bands aller Zeiten. Alles, was ihr zum ehemaligen ESC-Gewinner wissen müsst, erfahrt ihr hier.

ABBA: Das schwedische Wunderquartett

Die vierköpfige Musikgruppe traf 1968 das erste Mal aufeinander. Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad hatten zuvor schon Erfahrung als Sängerinnen sammeln können, bevor sie zusammen mit Benny Andersson und Björn Ulvaeus eine Band gründeten. Im Jahre 1972 erschien die erste Single der Band „People Need Love“, gefolgt von den Songs „She's My Kind Of Girl“ und „Ring Ring“ ein Jahr später. Beim Vorentscheid des Grand Prix 1973 konnte die Band mit ihrem Song „Ring Ring“ die Jury noch nicht überzeugen. Ein Jahr später, im Jahre 1974, versuchte die Band es nun unter dem Bandnamen ABBA erneut und konnte die Jury des Grand Prix D'Eurovision überzeugen. Das Quartett gewann mit ihrem Song „Waterloo“ den Wettbewerb und den damit verbundenen, weltweiten Erfolg. Hier findet ihr das ESC-Video mit ihrem „Waterloo“-Auftritt:

Der ehemalige ESC-Gewinner ABBA

Nach ihrem Erfolg beim ESC im Jahre 1974 erfolgten weitere Hits wie „SOS“, „Fernando“ oder „Take A Chance On Me“. Mit über 180 Millionen verkauften Schallplatten ist die Musikgruppe, nach den Beatles, die erfolgreichste weltweit. Die Band wird schnell zum bekanntesten Schweden-Export. Es sind nicht nur die Poplieder, die außergewöhnlich sind, sondern auch die bunten Glitzerklamotten der Band, die für Aufsehen bei den Menschen sorgen. Die Band setzt mit ihrem Auftreten und Klamotten Modetrends, die bis heute noch Kult sind. Agnetha und Björn geben sich 1971 das Ja-Wort, Anni-Frid und Benny heiraten im Jahre 1978. Alles scheint für das Quartett ABBA perfekt zu laufen.

Trennung und Auflösung der Band ABBA

Neben dem Erfolg – sowohl beruflich wie privat – kommt es jedoch auch zu Konflikten innerhalb der Band. Die beiden Paare lassen sich scheiden, die offizielle Auflösung der Band erfolgt 1982. Ulvaeus und Andersson arbeiten weiterhin als Komponisten, während Fältskog und Lyngstad eine Solokarriere starten. Doch die offizielle Auflösung der Musikgruppe bedeutet nicht das Ende des „ABBA“-Hypes. Das Musical „Mamma Mia!“ sorgt 1999 weltweit dafür, dass die Lust an der melodischen und tanzbaren Musik nicht verloren geht. Und damit nicht genug: 2008 läuft die Verfilmung des Musicals „Mamma Mia!“ mit seinen paradiesischen Kulissen erfolgreich über die Kinoleinwand. Im September 2021 kündigt ABBA ein neues Album an, das nur wenige Monate später erscheint. Zum Album „Voyage“ ist die digitale Avatar-„ABBA“-Show das erste Mal im Mai 2022 in London zu sehen.

Steckbrief zu ABBA

Herkunft: Schweden

Gründungsjahr: 1972

Genre: Popmusik

Aktuelle Besetzung: Agnetha Fältskog, Anni-Frid „Frida“ Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus

