Manchmal findet man in seinen Kontoauszügen Abbuchungen, die man sich nicht erklären kann. So tauchen bei einigen Nutzern Einträge auf, bei denen Geld von „Stichting Pay.nl“ vom Konto abgebucht wurde. Wurde das eigene Konto gehackt? Worum handelt es sich bei den Abbuchungen

In Online-Shops kann man mittlerweile auf vielen verschiedenen Wegen bezahlen. In Deutschland sind vor allem PayPal, Lastschrift oder die Kreditkarte gängige Methoden, im Ausland gibt es aber auch andere Anbieter. „Pay.nl“ ist einer davon.

Unbekannte Abbuchungen von „Stichting Pay.nl“?

Bei „Pay.nl“ handelt es sich um einen Anbieter für Zahlungsabwicklungen aus den Niederlanden. Es ist ein seriöses Unternehmen. Bei Abbuchungen von „Pay.nl“ hat man nicht direkt dort etwas gekauft. Stattdessen wurde die Zahlung lediglich über den Anbieter abgewickelt. Der Kauf selbst fand an einer anderen Stelle statt.

Zunächst sollte man sich also nicht verunsichern lassen, wenn darüber Geld abgebucht wurde. Stellt ihr eine Zahlung fest, überlegt, ob ihr zuletzt etwas in einem Online-Shop gekauft habt. Manchmal tauchen die Einträge von „Stichting Pay.nl“ auf dem Kontoauszug auf, nachdem man etwas über Klarna bezahlt hat. Könnt ihr euch nicht erinnern, geht möglicherweise aus dem Verwendungszweck und den Transaktionsdetails hervor, worauf die Zahlung zurückzuführen ist.

„Stichting Pay.nl“ bucht ab: Wie gibt es Geld zurück?

Könnt ihr euch nicht erinnern, bietet „Pay.nl“ im eigenen Webangebot die Möglichkeit, herauszufinden, wo ein Kauf durchgeführt wurde:

Steuert dafür diese Seite an. Scrollt etwas nach unten bis zum Abschnitt „Request contact details“. Gebt in den Feldern die passenden Daten wie das Abbuchungsdatum, die Bezahlmethode (Bankkonto, Kreditkarte etc.) sowie eure E-Mail-Adresse ein. Drückt dann auf den blauen Button. Im Anschluss stellt euch der Bezahldienst Informationen über den Händler bereit, durch den die Abbuchung durchgeführt wurde.

Man erfährt so zwar nicht, was genau gekauft wurde, allerdings, bei wem die Zahlung ausgelöst wurde. Könnt ihr euch die Abbuchung dann immer noch nicht erklären, wendet euch an den Kunden-Service des genannten Shops. Der Pay.nl-Support kann euch in solchen Fällen nicht helfen, da man nur der Vermittler zwischen Shop und Käufer ist. Wurde das Geld per Lastschrift eingezogen, könnt ihr es möglicherweise auch über eure Bank zurückholen. Beachtet aber, dass gegebenenfalls Forderungen auf euch zukommen können, wenn es sich um eine berechtigte Abbuchung handelt.