Der diesjährige Sommer ist in vollem Gange und die nächste Hitzewelle wird uns schon bald wieder zum Schwitzen bringen. Da ist es empfehlenswert, mit einem Klimagerät für Abkühlung in den eigenen vier Wänden zu sorgen. Am Prime Day 2022 sind bei Amazon einige hervorragende Geräte reduziert erhältlich. Wir haben die besten Angebote für euch.

Klimageräte am Prime Day stark reduziert bei Amazon erhältlich

Dieses Jahr hat schon einige sehr heiße Tage gebracht und aller Voraussicht nach werden auch noch einige folgen. Zumindest der Aufheizung der eigenen vier Wände kann man aber beispielsweise mit einem Klimagerät etwas entgegensetzen. Am diesjährigen Prime Day hat Amazon eine ganze Reihe Klimageräte zu besonders günstigen Preisen im Angebot. Besonders gut gefallen haben uns drei mobile Geräte, die unter anderem den Vorteil haben, dass ihr sie an beliebigen Orten in eurer Wohnung platzieren könnt:

De'Longhi Pinguino PAC EL98 ECO Silent Mobile Klimaanlage mit EcoRealFeel-Technologie für Räume bis zu 100 m³, 10.700 BTU/h, 2,7 kW, 64 dB, Luftentfeuchter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 10:51 Uhr

Comfee Mobiles Klimagerät MPPH-09CRN7, 9000 BTU 2,6kW, Kühlen&Ventilieren&Entfeuchten, Raumgröße bis Mobiles Klimagerät, 9000 BTU 2,6kW, Kühlen&Ventilieren&Entfeuchten, Raumgröße bis 88m³(33㎡), Mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:47 Uhr

Leider nimmt die Lieferung der mobilen Klimageräte einige Tage in Anspruch, jedoch ist die heiße Jahreszeit in diesem Jahr noch lange nicht vorbei. Solltet ihr schnelle Abkühlung brauchen oder ist unter den drei genannten Geräten nicht das passende für euch dabei, werdet ihr vielleicht auf der Übersichtsseite der Klimageräte, Ventilatoren und Luftreiniger fündig, auf der ihr weitere zum Prime Day stark vergünstige Geräte findet, die teils auch schneller lieferbar sind:

Unsere Favoriten unter den am Prime Day reduziert erhältlichen Ventilatoren findet ihr außerdem in einem eigenen Artikel unter dem vorhergehenden Link.

