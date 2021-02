Die Nummer +447868711781 beziehungsweise 00447868711781 ist neu, aber die Masche haben wir schon beschrieben. Ein Callcenter ruft euch an und droht mit hohen Abo-Kosten – aber zum Glück haben sie eine Lösung für euch. GIGA klärt auf, wie man sich verhalten soll.

Warum irgendjemand nach dem Brexit glaubt, eine englische Telefonnummer sie vertrauenswürdig, um etwas zu verkaufen, ist unverständlich. Erst vor kurzem versuchte die Rufnummer +441619108364 deutsche Kunden zu einem Wechsel des Stromanbieters zu überreden, jetzt kommen sie mit dem „Lotto-Trick“, der normalerweise mit gefälschten deutschen Telefonnummern von türkischen Callcentern durchgeführt wird.

Das ist über die Anrufe der Telefonnummer +447868711781 bekannt

Wenn die Nummer überhaupt stimmt, so handelt es sich bei der +447868711781 um eine englische Mobilfunknummer .

. Im Hintergrund des Anrufers sind Callcenter-Geräusche zu hören. Das spricht gegen eine Mobilfunknummer. Vermutlich wurde die Nummer durch „Call-ID-Spoofing“ gefälscht .

zu hören. Das spricht gegen eine Mobilfunknummer. Vermutlich wurde die . Die Anruf-Frequenz ist sehr hoch . Wurde einmal mit „Ping-Anrufen“ festgestellt, dass die Nummer existiert, versuchen sie es immer wieder – teilweise über 30 Mal.

. Wurde einmal mit „Ping-Anrufen“ festgestellt, dass die Nummer existiert, versuchen sie es immer wieder – teilweise über 30 Mal. Es handelt sich um eine leicht geänderte Variante einer Telefonnummer , die bereits früher durch Betrugsversuche auffiel. Sobald die Nummer bekannt ist und niemand mehr rangeht, werden ein paar Ziffern am Ende ausgetauscht.

, die bereits früher durch Betrugsversuche auffiel. Sobald die Nummer bekannt ist und niemand mehr rangeht, werden ein paar Ziffern am Ende ausgetauscht. Die Anrufer melden sich – wenn überhaupt – mit einer Phantasie-Firmenbezeichnung , in der das Wort „ Lotto “ vorkommt.

, in der das Wort „ “ vorkommt. Angeblich handelt es sich um einen „ Service-Anruf “: Man habe ein kostenloses Lotto-Abo abgeschlossen , das demnächst ausläuft und dann kostenpflichtig wird . Weil man nicht gekündigt hat, soll es teuer werden.

“: Man habe ein , das demnächst ausläuft und dann . Weil man nicht gekündigt hat, soll es teuer werden. Als Alternative bieten die Anrufer an, entweder ein deutlich günstigeres Zeitschriften-Abo abzuschließen, oder ein befristetes, 3-monatiges Lotto-Abo zum Einmalpreis.

bieten die Anrufer an, entweder ein deutlich günstigeres abzuschließen, oder ein zum Einmalpreis. Weist man darauf hin, nie so ein Abo abgeschlossen zu haben, wird die Teilnahme an einem Internet-Gewinnspiel als Einverständniserklärung genannt.



genannt. Als nächstes versuchen sie dann, an persönliche Daten und auch Kontodaten zu kommen.

So weit sollte euer Gespräch gar nicht gehen. Eine Firma, insbesondere eine aus England, hat keinerlei rechtliche Handhabe, um so ein betrügerisches Abo durchzusetzen. Diskutiert nicht mit den Leuten, denen geht es nur um euer Geld. Ihr solltet die Nummer +447868711781 blockieren und am besten gleich die ganze Landesvorwahl für England.

Die Telefonnummer 00447868711781 blockieren – oder ganz England

Ihr könnt die Rufnummer +447868711781 im Handy, im Telekom-Festnetz und in einem Fritzbox-Router sperren. Im Festnetz und in der Fritzbox ist es sogar möglich, ganze Vorwahlbereiche zu blockieren. Am Handy braucht ihr dafür eine App. Fritzbox-Benutzer haben außerdem den Vorteil, den Anrufschutz von Tellows einrichten zu können. Dann werden die Spammer-Nummern täglich aktualisiert und automatisch abgewiesen.

Wenn die +447868711781 auf dem Handy anruft, könnt ihr die Telefonnummer im iPhone oder in Android blockieren. Wie das geht, zeigt euch unser Video:

Das Festnetz der Telekom ist mittlerweile zumeist auf VoIP Deshalb können sich die Kunden mit dem Browser im „Telefoniecenter“ anmelden und dort fürs Festnetz einzelne Telefonnummern oder ganze Nummernbereiche blockieren.

ist mittlerweile zumeist auf VoIP Deshalb können sich die Kunden mit dem Browser im „Telefoniecenter“ anmelden und dort fürs Festnetz einzelne Telefonnummern oder ganze Nummernbereiche blockieren. Wer die Fritzbox als Telefonanlage verwendet, kann dort Telefonnummern auf die Sperrliste setzen. Auch dort geht das für einzelne Nummern oder ganze „Nummern-Gassen“.

Anzeigen gegen die Betreiber der Betrugsmasche dürften zwecklos sein. Weder weiß man, in welchem Land sie wirklich sitzen, noch nutzen sie echte Telefonnummern. Ihr sollte auf keinen Fall irgendwelche echten Daten angeben und seid auch nicht verpflichtet, solchen illegalen Anrufern die Wahrheit zu sagen.

