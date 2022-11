Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem Solargenerator mit passenden Solarzellen seid, der nicht zu viel kostet, aber trotzdem eine ausreichend große Batterie und Ausgangsleistung besitzt, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort gibt es aktuell die Allpowers Powerstation S2000 mit zwei Solarzellen günstiger. Der Preis wurde noch einmal um 500 Euro gesenkt.

Amazon verkauft Solargenerator-Set günstiger

Egal ob beim Camping oder als Absicherung für einen Blackout, ein Solargenerator ist besonders in den aktuell unsicheren Zeiten eine sinnvolle Investition. Im Notfall könnt ihr unabhängig vom Netz mit Sonne Energie produzieren, diese im Akku speichern und über diverse Anschlüsse abrufen. Aktuell gibt es bei Amazon die Allpowers Powerstation S2000 mit zwei 100-Watt-Solarmodulen im Set für nur 1.399 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 500-Euro-Gutschein aktivieren.

ALLPOWERS Tragbares Powerstation (S2000) mit Solarpanels im Angebot Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 500-Euro-Rabatt aktivieren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 12:21 Uhr

Das Besondere an diesem Solargenerator ist, dass der verbaute Akku mit 1.500 Wh nicht nur eine hohe Kapazität hat, sondern mit bis zu 2.000 Watt auch eine hohe Ausgangsleistung besitzt. Damit könnt ihr also auch ohne Probleme einen leistungsstärkeren Wasserkocher oder Ähnliches anschließen. Viele andere Generatoren sind stark in der Leistung beschränkt und schalten dann zur Sicherheit ab.

Gleichzeitig könnt ihr den Solargenerator mit den zwei faltbaren Solarpanels mit jeweils 100 Watt wieder aufladen. Alle Daten könnt ihr über das kleine Display oder die Smartphone-App ablesen. Es sind viele Steckdosen und andere Ausgänge vorhanden, über die ihr die gespeicherte Energie abrufen könnt. Insgesamt elf Geräte können gleichzeitig aufgeladen werden.

Was kann so ein Solargenerator?

Bevor ihr euch einen Solargenerator kauft, solltet ihr euch darüber im Klaren sein, was ihr damit machen wollt oder könnt. Eine elektrische Heizung könnt ihr damit in jedem Fall nicht betreiben. Vielmehr könnt ihr damit Laptops, Smartphones oder Tablets aufladen, einen Wasserkocher nutzen, der nicht zu energiehungrig ist, eine Kühlbox betreiben und derlei. Im Test zur Jackery Explorer 1000 Pro klären wir euch auf, was mit einem solchen Gerät möglich ist.

