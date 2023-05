Der Film, der für viele als das Urgestein des Slasher-Genres gilt, kehrt ins Fernsehen zurück, um wieder Angst und Schrecken unter den Zuschauer*innen zu verbreiten

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ handelt von dem titelgebenden Tag im Oktober 1963, als der damals sechsjährige Michael Myers seine 17 Jahre alte Schwester brutal mit einem Küchenmesser ermordet und daraufhin in eine Anstalt gegeben wird. 15 Jahre später, am 30. Oktober 1978, gelingt ihm die Flucht während er zu seinem Gerichtstermin gebracht werden soll. Sein Psychiater Dr. Sam Loomis (Donald Pleasence) hatte jahrelang versucht ihn zu verstehen und zur Vernunft zu bringen, doch Michael scheint undurchdringlich zu sein und nun glaubt Dr. Loomis, dass er auf dem Weg in seine Heimatstadt Haddonfield ist, um weitere Morde zu begehen. Wenn ihr euch den Anfang eines der beliebtesten Horror-Subgenres angucken wollt, dann könnt ihr das am Sonntag, den 07. Mai ab 22:40 Uhr auf TELE5 tun. Da habt ihr keine Zeit? Kein Problem, alternativ könnt ihr den Film auch auf Prime Video im Abo streamen.

Micheal Myers ist nicht totzukriegen

Ganze 13 Filme umfasst das Franchise mittlerweile und obwohl der im Jahr 2022 erschienene „Halloween Ends“ sogar das Ende im Titel trägt, könnte es weitere Filme über den Killer geben. Denn an den Kinokassen lief die neue von David Gordon Green inszenierte Trilogie, die 2018 mit dem simpel betitelten „Halloween“ startete, sehr erfolgreich. Und das obwohl sowohl „Halloween Ends“, als auch sein Vorgänger „Halloween Kills“ bei Kritikern und der allgemeinen Meinung der Zuschauer*innen nicht gut wegkamen, wie auf dem Filmbewertungsportal Rotten Tomatoes anhand von Wertungen zu sehen ist. „Halloween Ends“ wurde sogar scharf von ehemaligen Stars der Horror-Reihe kritisiert.

Michael Myers: Das personifizierte Böse in Form eines Menschen

Über die ganzen Filme hinweg ist Micheal immer wieder verletzt worden oder sogar gestorben. Und doch kam er auf irgendeine Weise immer wieder für einen weiteren Film zurück. Dies wurde auf verschiedenste Weise erklärt, wie zum Beispiel in Teil sechs „Halloween – Der Fluch des Micheal Myers“ wo er von mehreren Druiden mit einem Fluch belegt wird und so von einer dämonischen Macht zu den Untaten gezwungen wird. Am prominentesten ist aber wohl die Theorie, die auch die aktuellen drei Filme aufgreifen. Bei dieser wird Michael als die Horror-Legende des Boogeymans dargestellt, der weder mit Feuer noch mit Waffen erlegt werden kann und theoretisch überall und jeder sein kann.

