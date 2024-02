AC/DC Tour 2024 auch in Deutschland? Was ist bekannt?

AC/DC gehören zu den größten Legenden der Rock-Musik. Die letzten Konzerte liegen bereits über 7 Jahre zurück. Wie sieht es mit einer neuen AC/DC-Tour aus? Kommen Angus Young und Co. 2024 auf Tour und möglicherweise sogar nach Deutschland? Offiziell sind noch keine Tour-Termine bestätigt, es gibt aber immer wieder Hinweise, die auf eine Konzertreise hindeuten könnten.

Auch Anfang 2024 gibt es keine angekündigten Tour-Termine für die Heavy-Legenden in Europa. Am 7. Oktober 2023 gab es einen Auftritt beim Power-Trip-Festival, bei dem man in einem Mega-Line-Up neben Guns’n’Roses, Iron Maiden, Tool, Judas Priest und Metallica stand. Auch Ozzy Osbourne war angekündigt, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Es war die erste Live-Show von AC/DC nach 7 Jahren Live-Pause. Möglicherweise könnten bald weitere Auftritte dazukommen.

AC/DC 2024 in Deutschland?

Eine offizielle Ankündigung zu einer AC/DC-Tour 2024 gibt es zwar nicht, allerdings gibt es immer wieder Anzeichen, dass die Rocker sich wieder auf die Bühnen dieser Welt stellen könnten. Schon im vergangenen Jahr deutete eine versehentliche Mitteilung zu einem Ed-Sheeran-Auftritt auf ein Konzert in Deutschland hin. Sheeran soll im Rahmen eines Fan-Fests zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft 2024 in München auftreten. Das „Referat für Arbeit und Wirtschaft“ soll eine Anfrage zum Fan-Fest vorliegen haben und die Theresienwiese in München als Veranstaltungsort vorschlagen. Begründet wird das damit, dass das vorgesehene Olympiastadion am angedachten Termin bereits belegt ist. Laut Merkur.de soll dort tatsächlich ein Konzert von AC/DC geplant sein. Offiziell bestätigt ist das Rock-Konzert für den 12. Juni zwar noch nicht, allerdings soll man im Münchener Rathaus von einem Auftritt an diesem Tag im Olympiastadion ausgehen (Quelle: Süddeutsche).

Sind das alle Live-Termine von AC/DC in Deutschland?

Marco Meierhöfer, Administrator beim deutschsprachigen AC/DC-Forum hat in seinem YouTube-Kanal eine Liste mit einigen Live-Terminen gepostet. Der Beitrag wurde inwischen wieder gelöscht. Die Daten sollen aus einer „wasserdichten“ Quelle stammen. Demnach soll man mit 11 Auftritten von Angus Young und Co. rechnen können. Das sind die Daten:

17. + 21. Mai: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

9. + 12. Juni: München (Olympiastadion)

16. + 19. Juni: Dresden (Rinne)

13. Juli: Hockenheimring

17. Juli: Stuttgart (Cannstatter Wasen)

27. Juli: Nürnberg (Zeppelinfeld)

31. Juli + 4. August: Hannover (Messe)

Daneben kursieren Informationen zu angeblichen weitern Europa-Konzerten, zum Beispiel am 5. Juni in Amsterdam und 2 mögliche Termine in Wien. Auch außerhalb Europas gibt es Gerüchte über mögliche Konzert-Termine. So berichtet der Journalist Lauro Jardim in der brasilianischen Zeitung O Globo von 4 Terminen in seinem Land, die dort im September stattfinden sollen (Quelle: O Globo), zwei davon im Rahmen des Rock-in-Rio-Festivals 2024. Eine offizielle Bestätigung der Termine gibt es auch Anfang Februar 2024 noch nicht.

AC/DC live: Setlist vom Power-Trip – erstes Konzert nach 7 Jahren

Am Samstag, den 7. Oktober, spielten AC/DC in Indio, Kalifornien. In der Setlist waren 24 Klassiker aus der Band-Geschichte zu hören. Dabei debütierten die „Power Up“-Tracks „Demon Fire“ und „Shot In The Dark“. Erstmals wurde ein Live-Auftritt der Rock-Legenden mit „If You Want Blood (You've Got It) eröffnet. So sah die Setlist vom AC/DC-Konzert beim Power-Trip-Festival aus:

If You Want Blood (You've Got It) Back In Black Demon Fire (Live-Debüt) Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark (Live-Debüt) Stiff Upper Lip (erstmals seit 2003 wieder live) Dirty Deeds Done Dirt Cheap Shoot To Thrill Sin City Givin The Dog A Bone Rock 'N‘ Roll Train You Shook Me All Night Long Dog Eat Dog High Voltage Hell Ain't A Bad Place To Be Riff Raff Highway To Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T. For Those About To Rock (We Salute You)

AC/DC ohne Cliff Williams?

Bei Instagram hört man die Band-Mitglieder bei ihren Vorbereitungen auf den anstehenden Festival-Auftritt. Im aktuellen Band-Line-Up stehen neben dem Gründungsmitglied Angus Young und Lead-Sänger Brian Johnson noch der Bassist Cliff Williams und Matt Laug an den Drums. Laug war bereits unter anderem als Schlagzeuger bei Alanis Morissette, Alice Cooper und Slash aktiv. Phil Rudd hat seinen Auftritt für das Power-Trip-Festival ohne Angabe von Gründen abgesagt (Quelle: Metal-Hammer). Möglicherweise könnte der erste Auftritt nach einer jahrelangen Pause auf eine größere Live-Rückkehr von AC/DC hindeuten.

Nach Phil Rudd soll mit Cliff Williams ein weiteres langjähriges Band-Mitglied bei einer möglichen Tour ausfallen. So berichtet Comedian Dean Delray, dass Cliff Williams bei einer Konzertreise in diesem Jahr nicht dabei wäre und es einen neuen Bassisten geben wird. Williams soll bereits vor einigen Jahren in einem Podcast des Comedians gesagt haben, dass er nicht mehr touren will (Quelle: Metal Hammer).

2016 spielten AC/DC im Rahmen der „Rock Or Bust“-Tour in Hamburg und Leipzig, 2015 gab es eine ausgedehnte Deutschland-Tour mit Auftritten in Nürnberg, Dresden, am Hockenheimring, in München, Köln, Hannover, Berlin und Gelsenkirchen. Zum 2020 erschienenen, aktuellen Album „Power Up“ gab es keine Tour.

AC/DC: Power-Trip-Festival als Ausblick auf Tour 2024?

Gerüchten zufolge gibt es bereits seit einigen Wochen Gespräche über eine Welt-Tournee für das Jahr 2024. Der Auftritt beim Power-Trip-Festival sollte dabei zeigen, ob man noch einmal die Energie und Euphorie für eine große Konzertreise rund um die Welt aufbringen kann. So soll laut dem englischen Magazin „Daily Star“ bereits nach neuen Konzert-Terminen für das nächste Jahr Ausschau gehalten werden (Quelle: Rolling Stone). Ob es sich dabei lediglich um einzelne Auftritte oder um eine ausgedehnte Tour handeln wird, bei der AC/DC auch nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Sänger Brian Johnson musste die Tour 2016 wegen Gehörproblemen abbrechen. Auch aus diesem Grund gab es in den vergangenen Jahren keine Live-Auftritte von AC/DC. Nun soll er eine neue Art Hörhilfe benutzen, die Auftritte auf der lauten Bühne ohne Trommelfellschäden ermöglichen soll. Bewährt sich das Hörgerät, dürfte einer Live-Rückkehr 2024 nicht mehr viel im Weg stehen. Die Band gilt auch als heißer Anwärter als Live-Act bei der Halbzeit-Show beim Super Bowl LVIII im Februar 2024, zumindest wenn es nach Joe Lombardo, dem Gouverneur von Nevada geht (Quelle: Classic Rock). Das riesige Stadion-Event findet am 11. Februar 2024 in dem Bundesstaat in Las Vegas statt.

