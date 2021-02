Unter den aktuellen Angeboten bei Notebooksbilliger findet sich diese Woche ein sehr gutes Angebot für Gamer, das Acer Predator Triton 500 Gaming-Notebook ist gerade stark reduziert und zurzeit bei Notebooksbilliger zum historischen Bestpreis verfügbar. Also falls ihr euch gerade nach einem schnellen Gaming-Laptop umseht, dann könnte euch dieses gute Angebot gefallen.

Acer Predator Triton 500 Gaming-Notebook zum Hammerpreis – ihr spart ganze 592 Euro

Das Acer Predator Triton 500 Gaming-Notebook (intel i7-9750 H/ Geforce RTX 2080) kostete bislang bei Notebooksbilliger 2.589,99 Euro und jetzt kostet es nur noch 1.997 Euro, ganze 22 % Rabatt, ihr spart also 592,99 Euro (ohne Versandkosten von 7.79 Euro).

Acer Predator Triton 500 Gaming Notebook

Im Marktvergleich verschiedener Online-Händler ist das „Acer Predator Triton 500“ zurzeit nur bei Notebooksbilliger zum günstigsten Preis verfügbar, wenn wir den Preisvergleich von „idealo“ als Referenz heranziehen, sehen wir dass der Gaming-Laptop jetzt bei „NBB“ sogar zum historischen Bestpreis verfügbar ist, im Rückblick auf die letzten 12 Monate zeigt sich, das Gerät war noch noch nie so günstig.

Acer Predator Triton 500: Technische Spezifikationen & Highlights

Abmessungen / Display: 39,62 cm (15,6″) 1920 x 1080 Pixel (Full HD) / Besonderheit: Acer ComfyView Full HD IPS Display 144 Hz mit LED-Backlight (matt)

358,5 x 255 x 17,9 mm (B x T x H) Prozessor: Intel Core i7-9750H Prozessor (9. Generation) / Taktfrequenz 6x 2,60 GHz - Turbo-Boost bis zu 4.50 GHz / Cache 12 MB Coffee Lake

Windows 10 Home 64 Bit Schnittstellen: 1x Thunderbolt 3 (über USB Type-C Anschluss) / Mini-DisplayPort / HDMI / USB 3.0 - 3x / USB 3.1 (Typ-C) - 1x / Power-USB- 1x

Akku: Kapazität 5.400 mAh -Akkulaufzeit bis zu 8,00 Stunden

Hinweis: Vertiefende Informationen zur neuen Acer Predator Triton 500-Produktreihe, verfasst von unserem Technik-Experten Robert Kohlick.

Acer Predator Triton 500: Für wen lohnt sich der Kauf?

Das Acer Predator Triton 500 ist ein Gaming-Laptop mit hochwertigen Komponenten, es sollte also auch Gamern mit etwas höheren Ansprüchen zusagen. Vor allem der schnelle Intel Core i7-9750 Prozessor verleiht dem Gerät Power. Außerdem sorgt die brandneue „NVIDIA GeForce RTX 2080“ für beste Performance im nächsten Call of Duty: Modern Warfare-Gefecht und auch mit anderen aktuellen Games.

Für Schnelligkeit sorgt darüber hinaus die blitzschnelle 512 GB SSD Festplatte, in Kombination mit 16 GB schnellen DDR4 (2666Mhz) Arbeitsspeicher. Ein weiteres Highlight ist das „Acer ComfyView Full HD-Display mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hz, welches für gestochen scharfe Bilder sorgen sollte. Der super-schmale und schnelle Gaming-Laptop „Acer Predator Triton 500“ eignet sich auch für Berufstätige, die auch nach der Arbeit noch eine Runde zocken wollen und unterwegs arbeiten müssen. Das Gerät ist sehr leicht und handlich, also perfekt für unterwegs. Zudem geht dem Gerät so schnell nicht die Puste es aus, der Akku hält bis zu 8 Stunden im Betrieb.